'Ofsayt' Operasyonunda 14 Kişi Tutuklandı

KOCAELİ merkezli yasa dışı bahis çetesine yönelik 15 ilde düzenlenen 'Ofsayt' adı verilen operasyonda gözaltına alınan 67 kişiden 14'ü tutuklandı, 51'i adli kontrolle 53 kişi de serbest bırakıldı. Şüphelilerin bu yolla elde ettiği 109 milyon 555 bin TL'lik mala da el kondu.

? Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde, Kocaeli merkezli 15 ilde yurt dışı bağlantılı site aracılığıyla yasa dışı bahis oynattıkları belirlenen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 67 kişi gözaltına alındı. Yasa dışı bahisten elde edildiği belirlenen Adana'da akaryakıt istasyonu ve restoran, İzmir'de 3 ambalaj fabrikası ve gayrimenkul firması, İstanbul'da inşaat ve maden şirketi, Aydın, Muğla ve Eskişehir'deki gece kulüpleri ile yaklaşık 4 milyon 810 bin TL değerindeki 54 araca, 34 milyon 45 bin TL değerindeki ev, tarla ve arsa olmak üzere toplamda 109 milyon 555 bin TL'lik mala el kondu. 67 kişi 3 gün boyunca gruplar halinde Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. 14 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 51'i adli kontrolle 53 kişi de serbest kaldı. - Kocaeli