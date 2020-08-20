Öfkesini lüks araçtan böyle çıkardı Öfkesini lüks araçtan böyle çıkardıAntalya'da kimliği belirsiz bir kadın, kime ait olduğu belli olmayan aracın camlarını ve aynalarını demir çubukla parçaladı.

Öfkesini lüks araçtan böyle çıkardı

Antalya'da kimliği belirsiz bir kadın, kime ait olduğu belli olmayan aracın camlarını ve aynalarını demir çubukla parçaladı. Cep telefonu kamerası ile görüntülenen olayda, lüks aracın camlarını kırıp küfürler yağdıran kadın, daha sonra sokaktan uzaklaştı.

Olay, bugün saat 13.00 sıralarında Kepez ilçesinin Yenidoğan Mahallesi'nde yaşandı. Kimliği belirsiz kadın eline aldığı demir çubukla sokakta park halindeki otomobile vurmaya başladı. Kime ait olduğu belli olmayan lüks otomobilin ön camına, sunroof camına vurup, parçalayan kadın, küfürler ederek aynaları da kırdı. Kadının araca neden hasar vermeye çalıştığı anlaşılamadı. Öfkesini az da olsa dindiren kadın, elindeki demir çubuğu aracın yanına atıp kayıplara karıştı.

Kadının öfkesini araçtan çıkardığı o anlar cep telefonu kamerasıyla mahalle sakinleri tarafından anbean kaydedildi. Öfkeli kadının kim olduğu ve böyle bir şeyi neden yaptığı ise bilinmiyor.

Kaynak: DHA