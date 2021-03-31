Öfkeli kocanın şeytani planı son anda bozuldu! Kendisinden kaçan eşini bulabilmek için polisi kullanmak istese de başaramadı

İstanbul'da boşanma davası açtığı eşi Mehmet K. tarafından takip edilen, darbedilme korkusu yaşayan Seda K. en sonunda izini kaybettirdi. Öfkeli koca ise şeytani bir plan yaparak karısının kayıp olduğunu, hayatından endişe ettiğini söyleyerek polise başvurdu. Polisin inceleme sırasında Seda K'nın ailesinden tüm gerçekleri öğrenmesi sonucu koca hakkında "suç uydurmak"tan soruşturma başlatıldı.