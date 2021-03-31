Öfkeli kocanın şeytani planı son anda bozuldu! Kendisinden kaçan eşini bulabilmek için polisi kullanmak istese de başaramadı
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Öfkeli kocanın şeytani planı son anda bozuldu! Kendisinden kaçan eşini bulabilmek için polisi kullanmak istese de başaramadı

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | 3. Sayfa
Öfkeli kocanın şeytani planı son anda bozuldu! Kendisinden kaçan eşini bulabilmek için polisi kullanmak istese de başaramadı

İstanbul'da boşanma davası açtığı eşi Mehmet K. tarafından takip edilen, darbedilme korkusu yaşayan Seda K. en sonunda izini kaybettirdi. Öfkeli koca ise şeytani bir plan yaparak karısının kayıp olduğunu, hayatından endişe ettiğini söyleyerek polise başvurdu. Polisin inceleme sırasında Seda K'nın ailesinden tüm gerçekleri öğrenmesi sonucu koca hakkında "suç uydurmak"tan soruşturma başlatıldı.

Bir ulaşım firmasında çalışan Seda K., Mehmet K. ile evliydi. Geçen ay başlayan anlaşmazlık sonrası Seda K. eşinden boşanmak istedi. Aile Mahkemesi'ne başvurarak dava açtı, ancak kocası boşanmak istemiyordu. Seda K. defalarca uzaklaştırma kararı aldırsa da başarılı olamadı. Talihsiz kadın sonunda bulunduğu ikametten taşınarak Bakırköy'de bir eve yerleşip izini kaybettirmeye çalıştı.

ŞEYTANİ PLAN

Sabah gazetesinden Dilek Yaman Demir'in haberine göre; Mehmet K. ise boş durmadı. Seda K. uzaklaştırma kararı aldırdığı eşinin hazırladığı sahte senaryo karşısında büyük bir şok yaşadı.

BABANIN VERDİĞİ BİLGİYLE PLAN BOZULDU

İddiaya göre; koca polis merkezine başvurarak eşinin kayıp olduğunu ve hayatından endişe ettiğini belirterek şikâyetçi oldu. Polis, kadının ailesine ulaşıp bilgi verince, Mehmet K.'nin oyunu bozuldu. Telefonu açan baba, emniyet görevlilerine durumu anlatınca koca hakkında "Suç uydurmak"tan soruşturma başlatıldı.

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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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