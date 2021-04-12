Öfkeli eş karısını ve baldızını vurdu
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Öfkeli eş karısını ve baldızını vurdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Öfkeli eş karısını ve baldızını vurdu

Konya'nın Ereğli ilçesinde, evine uzaklaştırma kararı bulunan bir kişi, karısını ve baldızını tabancayla vurup yaraladı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde, evine uzaklaştırma kararı bulunan bir kişi, karısını ve baldızını tabancayla vurup yaraladı.

Olay, Ereğli ilçesi Tatlıkuyu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evden uzaklaştırması olan A.Ş. isimli koca, eşi M.Ş. ve baldızı E.B'yi tabancayla vurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı M.Ş. ve baldızı E.B.'yi ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, Konya'ya sevk edildi.

Eşini ve baldızını vurarak kayıplara karışan A.Ş.'yi yakalamak için ise jandarma ekipleri çalışma başlattı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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