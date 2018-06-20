Öfkeli Damadın Öldürdüğü 3 Kişinin Cenazeleri Yakınlarına Teslim Edildi
Gaziantep’te tartıştıkları damatları tarafından öldürülen 3 kişinin cenazeleri, tamamlanan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Gaziantep'te tartıştıkları damatları tarafından öldürülen 3 kişinin cenazeleri, tamamlanan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde cinnet getiren damatları Eyyup Y.'nin pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu ölen eşi Gülşen, 48 yaşındaki kayınbaba Bekir Köse ve kayınvalide Gülsüm Köse'nin cenazeleri olayın ardından cenaze aracı ile Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmıştı. Cenazeler, otopsinin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edildi.
Cenazelerin yarın öğlen vakti Nizip ilçesinde defnedilmesi bekleniyor - GAZİANTEP
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