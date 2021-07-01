Öfkeli damadın kayınpederinin evini kundakladığı iddiası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Öfkeli damadın kayınpederinin evini kundakladığı iddiası

Öfkeli damadın kayınpederinin evini kundakladığı iddiası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen olayda iddiaya göre öfkeli damat tartıştığı kayınpederinin evini kundaklama girişiminde bulundu.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen olayda iddiaya göre öfkeli damat tartıştığı kayınpederinin evini kundaklama girişiminde bulundu.

Olay, Dallıca Mahallesi Eğrek Mevkiindeki bir sitede saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.M.'nin evinin balkonundan alevlerin yükseldiğini fark eden komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Tarafların gün içerisinde tartışma yaşadıkları, olayı kayınpederinin evine gelerek aile ile tartışan damat M.Ç.'nin gerçekleştirdiği iddia edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Öfkeli damadın kayınpederinin evini kundakladığı iddiası
Öfkeli damadın kayınpederinin evini kundakladığı iddiası
Öfkeli damadın kayınpederinin evini kundakladığı iddiası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kazazedenin parmağı kayboldu, saniyelerle yarışan yakınları parmağı bulamadı
Kazazedenin parmağı kayboldu, saniyelerle yarışan yakınları parmağı bulamadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Fahrettin Koca Mustafa Varank Vladimir Putin Süleyman Soylu
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Burak Özçivit Kerem Kamışlı
Spor Arda Turan Metin Oktay Şenol Güneş Aziz Yıldırım Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Öfkeli damadın kayınpederinin evini kundakladığı iddiası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 10:03:07. #1.16#

title