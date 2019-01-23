Cani Baba "Beni Dolandırdı" Deyip Kızını Defalarca Bıçakladı

Bursa Yıldırım'da psikolojik sorunları olan Mehmet S.(65), kendini dolandırdığını iddia eden Ayşe S.'yi (32)defalarca bıçakladı. Hastaneye kaldırılan kızın, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

EKMEK BIÇAĞIYLA BIÇAKLADI

Olay, Bursa'nın Yıldırım ilçesi Şıble Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mehmet S., kendini dolandırdığını öne sürdüğü kızı Ayşe S.'le (32) evde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba Soyudemir, kızını ekmek bıçağıyla dört yerinden bıçakladı.

KAVGA SESLERİNİ DUYAN KOMŞULAR İHBAR ETTİ

Kanlar içinde kalan genç kız bir anda yere yığıldı. Komşularının kavga seslerinin duyup ihbarı üzerine, olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, yaralı genç kız, sağlık ekipleri tarafından Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, baba Soyudemir, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Hastaneye kaldırılan Ayşe Yasemin Soyudemir'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA