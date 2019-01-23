Cani Baba "Beni Dolandırdı" Deyip Kızını Defalarca Bıçakladı
Bursa'da psikolojik sorunları olan öfkeli baba, kendini dolandırdığını iddia eden kızını çıkan tartışmanın ardından ekmek bıçağıyla 4 defa bıçakladı.
Bursa Yıldırım'da psikolojik sorunları olan Mehmet S.(65), kendini dolandırdığını iddia eden Ayşe S.'yi (32)defalarca bıçakladı. Hastaneye kaldırılan kızın, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
EKMEK BIÇAĞIYLA BIÇAKLADI
Olay, Bursa'nın Yıldırım ilçesi Şıble Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mehmet S., kendini dolandırdığını öne sürdüğü kızı Ayşe S.'le (32) evde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba Soyudemir, kızını ekmek bıçağıyla dört yerinden bıçakladı.
KAVGA SESLERİNİ DUYAN KOMŞULAR İHBAR ETTİ
Kanlar içinde kalan genç kız bir anda yere yığıldı. Komşularının kavga seslerinin duyup ihbarı üzerine, olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
GÖZALTINA ALINDI
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, yaralı genç kız, sağlık ekipleri tarafından Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, baba Soyudemir, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR
Hastaneye kaldırılan Ayşe Yasemin Soyudemir'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Babanın bakışlarından belli, tedavi olması gerekiyor. Kızına da Allah şifa versin, zor.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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ne babalar var . biri benim kızımın tırnagının ucuna zarar verse yakarım ortalıgı. .Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır