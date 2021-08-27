Öfkeli adam komşusu olan kadını defalarca yumrukladı, hiçbir şey olmamış gibi çekip gitti
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Öfkeli adam komşusu olan kadını defalarca yumrukladı, hiçbir şey olmamış gibi çekip gitti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde bir şahıs, komşusu olan kadını öldüresiye dövdü.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde bir şahıs, komşusu olan kadını öldüresiye dövdü. Olay, güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilen görüntülerde, bir adamın komşusu olan kadını defalarca yumruklayıp öldüresiye dövdüğü ortaya çıktı. Güvenlik güçleri tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Olay, darp edilen kadın ile kızının darp görüntülerini paylaşması ile ortaya çıktı. Kuyucak ilçesinde, iddiaya göre evleri yan yan olan iki komşudan erkek olanı, kadın komşusu ile evin önüne çöp atma meselesi yüzünden tartıştı. Bunun üzerine kadın erkekten şikayetçi oldu. Eline şikayet kağıdı ulaşan adam daha da sinirlenerek komşusu ile yeniden tartışmaya başladı. Öfkeli adam karşısındaki kadını defalarca yumruklayarak öldüresiye dövdü. Zaman zaman yumrukların şiddeti ile evin duvarına ve demir kapısına çarpan kadını, öfkeli adamın elinden kızı kurtardı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(İbrahim Kılınç - Murat Yalçın/İHA)

Öfkeli adam komşusu olan kadını defalarca yumrukladı, hiçbir şey olmamış gibi çekip gitti
Öfkeli adam komşusu olan kadını defalarca yumrukladı, hiçbir şey olmamış gibi çekip gitti
Öfkeli adam komşusu olan kadını defalarca yumrukladı, hiçbir şey olmamış gibi çekip gitti
Öfkeli adam komşusu olan kadını defalarca yumrukladı, hiçbir şey olmamış gibi çekip gitti
Öfkeli adam komşusu olan kadını defalarca yumrukladı, hiçbir şey olmamış gibi çekip gitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Acımasız adam, herkesin gözü önünde genç kadını feci şekilde dövdü
Acımasız adam, herkesin gözü önünde genç kadını feci şekilde dövdü
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