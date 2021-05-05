Ofisteki tartışmada tabancayla vuruldu
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Ofisteki tartışmada tabancayla vuruldu

Ofisteki tartışmada tabancayla vuruldu
Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR - Haberler | Güncel

İZMİT'te bir iş merkezindeki ofiste O.Ö., kavga ettiği T.B.'yi tabanca ile vurarak yaralandı.

İZMİT'te bir iş merkezindeki ofiste O.Ö., kavga ettiği T.B.'yi tabanca ile vurarak yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Mehmet Ali Paşa Mahallesi Sabri Aksoy Sokak'ta meydana geldi. Bir iş merkezinin 2'nci katındaki ofiste O.Ö ile T.B. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında O.Ö., yanındaki tabanca ile T.B.'ye bir el ateş etti. Kalçasından yaralanan T.B. kanlar içerisinde yere yığıldı.İş merkezindeki kişilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. T.B. ambulans ile hastaneye kaldırılırken, polis olayın ardından kaçan O.Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı.


Ofisteki tartışmada tabancayla vuruldu
Ofisteki tartışmada tabancayla vuruldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR

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