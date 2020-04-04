Ofiste yakalandılar, 30 gün evden çıkamayacaklar Elazığ'da bir iş merkezindeki ofise yapılan baskında, içerisinin oyun alanına çevrildiği ve ofiste 11 kişinin bulunduğu ortaya çıktı.

Elazığ'da bir iş merkezindeki ofise yapılan baskında, içerisinin oyun alanına çevrildiği ve ofiste 11 kişinin bulunduğu ortaya çıktı. 11 kişiye toplam 34 bin 650 TL para cezası kesildi. Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın talimatıyla şahıslara 30 günde evde çıkmama tedbiri uygulanması kararlaştırıldı.

Edinilen bilgiye göre, korona virüs tedbirleri kapsamında Elazığ'da her türlü çalışmayı valilik koordinesinde yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir ofisin oyun salonu şekline çevrildiğini bilgisine ulaştı. Bunun üzerine merkeze bağlı İcadiye Mahallesi Balakgazi Caddesi'nde bulunan iş merkezinin 6. katındaki ofisi tespit eden ekipler baskın yaptı. Kapısı kapalı olan mekandan sesler geldiğini gören polis, kapıyı açtırıp içeri girdi. Ofise giren polis içeride umuma açık yer şeklinde dizayn edilen 3 masa toplam da 11 kişiyle karşılaştı. İçeride yakalanan 11 kişiye 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanunu korona virüs tedbirlerine aykırılıktan 3 bin 150'şer TL'den toplam 34 bin 650 TL para cezası kesildi. Ayrıca Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın talimatıyla 11 kişiye 30 gün ikametlerinden çıkmama tedbiri uygulanmasına karar verildiği bildirildi.

Öte yandan faaliyete aykırı yer olarak hizmet ettiği tespit edilen mekanın Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlenmesi sağlandı.

Valilik tarafından kentte korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler sıkı uygulanırken, ihlal edenlere karşı da tüm yaptırımların yerine getirildiği öğrenildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA