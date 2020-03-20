Ofiste alınacak corona virüs önlemleri neler? Ofiste hangi önlemleri almalıyız? Koronavirüsten iş yerinde nasıl korunabiliriz? Corona virüs önlemleri! Corona virüsten korunmak için sadece ev ve sosyal hayatımızda değil, çalıştığımız iş yerlerinde de bireysel olarak ciddi önlemler almamız gerekmektedir. Çalışmaya devam eden insanlar risklerden korunmak için sorumluluk almak ve dikkatli olmak zorundadır. Peki iş yerinde hangi önlemleri almalıyız?

Corona virüs hayatımızın bir parçası haline geldi. Koronavirüs salgınından korunmak için bireysel önlemler, ev ve sosyal hayatımızda aldığımız önlemler olmak üzere bir dizi önlemler almaya başladık. Günlük hayatımızın büyük bir bölümünü geçirdiğimiz iş yerlerinde, çalışma ortamlarımızda ve ofislerde de gerekli önlemleri almamız gerekmektedir. Ofislerde hangi önlemleri almalıyız? Corona virüsten korunmak için neler yapılmalı? Bütün bu soruların yanıtları haberimizde.

OFİSTE ALINACAK ÖNLEMLER NELER?

ORTAK ALANLAR DEZENFEKTAN İLE SİLİNMELİ

İşyerlerinde, ofislerde birçok alanı iş arkadaşlarımızla ortak kullanmaktayız. Ortak kullanılan alanlar ve eşyaların temizliği oldukça önemlidir. Ortak kullanım alanları düzenli olarak temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.

Ofislerde Koronavirüsten Korunma Yöntemleri

EN AZ 1 METRE MESAFEDE OTURMALIYIZ

İş arkadaşlarımızla çalışırken özellikle ofis hayatında fazla yakın mesafede bulunmamalıyız. Masalarımı ve yakınlığımız en az 1 mesafe aralıkla olmalıdır.

BİGİSAYAR, KLAVYE VE MOUSE TEMİZLİĞİNE DİKKAT ETMELİYİZ

Sürekli aktif bir şekilde kullandığımız bilgisayar, klavye, Mouse ve telefonları düzenli bir şekilde temizlemeliyiz ve kullanımına dikkat etmeliyiz.

EL VE YÜZ TEMİZLİĞİNE DİKKAT ETMELİYİZ

El ve yüzlerimizin temizliği en çok dikkat etmemiz gereken hususlardandır. Yüzümüze asla dokunmamalıyız. Düzenli olarak el ve yüz temizliğimizi yapmalıyız. Kolonya kullanmalıyız.

BAŞKALARI İLE TOKALAŞMAMALI VE YAKIN TEMASTA BULUNMAMALIYIZ

İş arkadaşlarımız ve müşteriler ile olan iletişimizde yakın temasta asla bulunmamalıyız. Tokalaşma ve sıcak temas asla kurulmamalı.