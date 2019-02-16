Ofislerin yüzde 21'i boş kaldı, outlet parladı

Türkiye'nin Ticari Gayrimenkul Pazarı Görünümü Raporu'na göre 2018, kira kontratlarının yabancı para birimlerinden TL'ye çevrilmesinin damga vurduğu bir yıl oldu. Giyim ve deri-ayakkabı sektörleri reel bazda ciro düşüşü yaşarken, outlet konseptli ve hipermarketli AVM'ler ön plana çıktı.