Ofislerin yüzde 21'i boş kaldı, outlet parladı

Türkiye'nin Ticari Gayrimenkul Pazarı Görünümü Raporu'na göre 2018, kira kontratlarının yabancı para birimlerinden TL'ye çevrilmesinin damga vurduğu bir yıl oldu.

Ofislerin yüzde 21'i boş kaldı, outlet parladı

Türkiye'nin Ticari Gayrimenkul Pazarı Görünümü Raporu'na göre 2018, kira kontratlarının yabancı para birimlerinden TL'ye çevrilmesinin damga vurduğu bir yıl oldu. Giyim ve deri-ayakkabı sektörleri reel bazda ciro düşüşü yaşarken, outlet konseptli ve hipermarketli AVM'ler ön plana çıktı.

Kaynak: Dunya.com

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