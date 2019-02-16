Ofislerin yüzde 21'i boş kaldı, outlet parladı
Türkiye'nin Ticari Gayrimenkul Pazarı Görünümü Raporu'na göre 2018, kira kontratlarının yabancı para birimlerinden TL'ye çevrilmesinin damga vurduğu bir yıl oldu.
Türkiye'nin Ticari Gayrimenkul Pazarı Görünümü Raporu'na göre 2018, kira kontratlarının yabancı para birimlerinden TL'ye çevrilmesinin damga vurduğu bir yıl oldu. Giyim ve deri-ayakkabı sektörleri reel bazda ciro düşüşü yaşarken, outlet konseptli ve hipermarketli AVM'ler ön plana çıktı.
Kaynak: Dunya.com