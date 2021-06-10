(EK FOTOĞRAFLARLA) Ofislerde pandemi etkisi; sosyal alanı fazla, geniş ofisler talep görüyor

Aşılanmanın hızlanması ile ofislere dönüşlerin artacağını belirten Now Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Başyazıcıoğlu, "Pandemiden sonraki süreçte de bu yeni çalışma şekilleri ofislerin işlevlerinde farklılıklara gitmesine ön ayak olacak.

Aşılanmanın hızlanması ile ofislere dönüşlerin artacağını belirten Now Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Başyazıcıoğlu, "Pandemiden sonraki süreçte de bu yeni çalışma şekilleri ofislerin işlevlerinde farklılıklara gitmesine ön ayak olacak. Ofislerde sosyal kolları öne çıkan, geniş alanlara sahip mekanlarla home-ofisler tercih edilecek" dedi. Başyazıcıoğlu, sektöre yabancı yatırımcının ilgisinin yüksek olduğunun altını çizdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada birçok şirketin kısa sürelerle de olsa uzaktan çalışma modelini deneyimlediğini belirten Başyazıcıoğlu, "İş hayatında yaşanan bu değişiklik evden çalışma düzeni ile ofis çalışma sisteminin birlikte harmanlandığı sistemi de beraberinde getirdi. Pandemi ile evden çalışma, hibrit çalışma gibi çalışma yöntemleri daha çok firma tarafından kullanılmaya başlandı. Fakat bazı işler vardır ki etkileşim, sinerji ve fiziki zorunluluk gerektiriyor. Bu nedenle bu süreçte firmalar çoğunlukla hibrit modele geçti veya esnek çalışma şartları oluşturdu. Pandemiden sonraki süreçte de bu yeni çalışma şekilleri ofislerin işlevlerinde farklılıklara gitmesine ön ayak olacak. Ofislerde sosyal kolları öne çıkan, geniş alanlara sahip mekanlarla home-ofisler tercih edilecek" diye konuştu.

OFİSTE TERAS VE VERANDALAR ÖNEM KAZANDI

Yaşanan bu süreç sonrasında ofislerin tasarımlarında birtakım değişikliklerin meydana geldiğini anlatan Başyazıcıoğlu, "Bu süreçte ofislerin tasarımında değişiklikler hız kazandı. Ofiste taze havanın olması, havalandırma filtrelerinin çalışması, asansörlerde sınırlamalar, temassız giriş çıkışlar daha da önemli hale geldi. Biz de akıllı bina olmamızın avantajını yaşadık. Dokunmatik asansör sistemiyle gün içerisindeki iş yoğunluğunda bina içerisinde hızlı ve pratik bir çözüm sağladık. Geniş ofislerimizle metrekareye düşen kişi sayısının yüksek olduğu yapımızda, her bir ofise birbirinden bağımsız yüzde 100 temiz hava sağlıyoruz. Bu özel havalandırma sistemine ek olarak açılan cam sistemi ve ofislerde bulunan teraslar ile de temiz havaya ulaşımı kolaylaştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Pandeminin başladığı günden itibaren hijyen standartlarının üst düzeyde işlediği Now Bomonti'de ortak kullanım alanları, asansör ve lobi gibi özellikle temasın yoğun olduğu zeminlerde rutin temizlik (hijyen) ve dezenfekte işlemleri aksatmadan gerçekleştirdiklerini anlatan Başyazıcıoğlu, "Pandemide ofislerin teraslı ve verandalı olması ön plana çıktı. Ara katlarımızda teraslar bulunurken, her ofise özel veranda seçenekleri de var" dedi.

"YABANCI YATIRIMCININ İLGİSİ YÜKSEK"

Ofislere yatırımcının ilgisinin artığını belirten Başyazıcıoğlu şunları söyledi:

"İnşaat sektöründeki maliyet endeksi artmasına rağmen inşaatlar hız kesmeden devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) rakamlarında da gördüğümüz üzere Türkiye'de yerli yatırımcının yanında özellikle Orta Doğu ve Asya ülkelerinden yabancı yatırımlar da artıyor. Yabancı yatırımcı noktasında biz de özellikle Libya ve İran'dan gelen yatırımcılarla görüşüyoruz. Pandemi etkisinin sürmesine, yüksek faizlere rağmen 2021 yılının ikinci yarısından itibaren sektörde büyümenin daha da devam edeceğini düşünüyoruz."

"OFİSLERDE YÜZDE 50 KAPASİTE İLE ÇALIŞILIYOR"

Birçok markaya ve çalışanlarına uygun çalışma ortamı sunduklarını belirten Başyazıcıoğlu, "Pandemi tedbirleri kapsamında şu an yüzde 50 kapasite ile hizmet verebiliyoruz. Aşılanmanın hızlanması ile pandemiden sonraki süreçte de yine doluluk oranlarının yüksek olduğu zamanları yakalayacağımıza şüphemiz yok" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı