'Ofislerde fotokopi makinesi çok sık temizlenmeli'
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'Ofislerde fotokopi makinesi çok sık temizlenmeli'

ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Benhur Çetin, "Ofislerde, birçok kişi aynı fotokopi makinesini kullandığından, makinenin yüzeyinin çok sık aralıklarla temizlenmesi lazım" dedi.

'Ofislerde fotokopi makinesi çok sık temizlenmeli'
04.06.2020 16:01 | Son Güncelleme: 04.06.2020 16:04

ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Benhur Çetin, "Ofislerde, birçok kişi aynı fotokopi makinesini kullandığından, makinenin yüzeyinin çok sık aralıklarla temizlenmesi lazım" dedi.

ERCİYES Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Benhur Çetin, 1 Haziran'dan itibaren başlayan normalleşme süreciyle ilgili uyarılarda bulundu.

Çetin, "Restoranlardaki masaların arasında 1.5, 2 metre mesafe olması lazım. Bu mesafeyi korumayan mekanlardan hizmet alınmaması gerekir. Pandemi sürecinde geçirdiğimiz 5 ay içindeki araştırmalar, restoranlardaki gıda ya da içme suları ile virüsün bulaşmadığını gösteriyor. Restoranlarda en önemli olay masa gibi sık dokunulan yüzeylerin temizliği. Müşteriler bu konuda dikkatli olmalı" dedi.Çetin, asansördeki düğmelerin risk faktörü olduğuna dikkat çekerek, "Buraların çok sık temizlenmesi gerekiyor. Bu tip yerlere dokunduktan sonra, elimizi 20 saniye dezenfektan ya da kolonya ile temizlememiz, virüsü alsak bile ölmesini sağlayacaktır. Bunu artık bir alışkanlık haline getirmemiz gerektiğini bilmeliyiz" diye konuştu.'KREŞTE GİYİLEN KIYAFETLER EVDE DEĞİŞTİRİLMELİ'Kreşlerle ilgili de önlemler alındığını, ancak buraların da kalabalık ortamlar olması nedeniyle risk taşıdığını kaydeden Benhur Çetin, şunları ifade etti: "Kıyafetlerin kreşte uygun bir şekilde değiştirilmesi sağlanmalı ya da evde hızlı bir şekilde değiştirilmeli. Kreşe giden bir çocuk, kreşte aldığı mikrobu, kendisine hiç zarar vermese bile, evde yaşayan anneanne ve dede gibi büyükler varsa, o kişilerde ciddi bir hayati tehlikeye neden olabilir. Bundan dolayı evde risk grubunda olan birey varsa, onların çocuklarının kreşe gitmesini bir miktar ertelemekte fayda var."'FOTOKOPİ MAKİNALARI TEHLİKELİ'

Tam zamanlı çalışmaya geçilmesiyle birlikte ofis çalışanlarının daha dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayan Çetin, bu mekanlarda yüzey temizliğinin önemine dikkat çekti. Çetin, "Ofislerde birçok kişi aynı fotokopi makinesini kullandığından, makinenin yüzeyinin çok sık aralıklarla temizlenmesi lazım. Bunun dışında ofisteki çalışma alanlarının birbirinden ayrılarak, en azından 1.5, 2 metre mesafenin açılması ve ofiste çalışırken de maske kullanılması gerekmekte. Eğer kendinizi iyi hissetmiyor ve ateş yüksekliği, kuru öksürük ve hırıltılı solunum gibi belirtileriniz varsa da bir sağlık kurumuna gitmeniz gerekiyor" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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