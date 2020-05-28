Ofisler yeni normlara hazır ! Türkiye'nin en büyük online hizmet platformu Armut.com, normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte ofis tadilatı taleplerini inceledi.

Mayıs ayının başından itibaren özellikle açık ofislerdeki temizlik ve mimari düzenlemelere yönelik hizmet talepleri iki katına çıktı. Ofis içi düzenleme için mimar ve iç mimarlardan hizmet talebi yoğunlaşırken, ofis temizliği ve dezenfeksiyon hizmetleri de artış gösteriyor.

Mayıs ayının ilk 25 günü ile önceki dönem karşılaştırıldığında iç mimar taleplerinde %66'lık bir artış gözlemlenirken, mimarlara yönelik taleplerde %78'lik yükseliş gözlemlendi. Mimari anlamda ofis bölme sistemleri ve masa separatörü gibi hizmetlere yönelik talepler söz konusuyken, boya badana gibi hizmet arayışları da bulunuyor.

Ofislere dönüşün kademeli olarak başlamasıyla birlikte, ofis temizliği talepleri %102 oranında artış gösterdi. Benzer şekilde ofislerdeki dezenfeksiyon hizmetlerine olan talepler de %36 yükselişte.

Kaynak: Bültenler