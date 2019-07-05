Ofis mobilyacıları, Erbil'i ziyaret etti

Ofis ve İş Mobilyacıları Sanayici İş Adamları Derneği (OFİSMOD), Irak pazarında ihracatı artırmak için Erbil'de bir takım ziyaretlerde bulundu.

OFİSMOD Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Hepkafadar, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 2018'de 3,1 milyar dolarlık mobilya ihracatı gerçekleştirdiğini söyledi.

Irak'ın ihracatlarında ikinci sırada yer aldığını belirten Hepkafadar, "Mevcut durumun üstüne koymak, ihracatımızı daha nasıl artırabiliriz diye yola çıktık. Özellikle Erbil'deki potansiyeli gördük. Bu pazardaki payımızı artırmak istiyoruz." dedi.

Erbil Ticaret Ateşesi Zihni Tuğrul'u da ziyaret ettiklerini aktaran Hepkafadar, şunları kaydetti:

"Sayın Tuğrul ile de görüş alışverişinde bulunduk. Erbil ile iş yapacak firmalara da uyarılarda bulunmak istiyoruz. Erbil bölgedeki en güvenli destinasyonlardan ancak yine de peşin çalışılması lazım. Çok sayıda Türk firması bu yüzden mağdur oluyormuş. Çok hızlı büyüyen ve Türk firmalarına aşırı talebin olduğu bu bölgede Türk ekonomisine katkı için elimizden geleni yapacağız."

Hepkafadar'a Erbil ziyaretinde sektör temsilcileri de eşlik etti.

Kaynak: AA