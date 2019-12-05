Ofis çalışanları siyatik ağrılarla mücadele ediyor

05.12.2019 15:37 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:37

Belinizden dizinize doğru inen dayanılmaz ağrılar, bacaklarda karıncalanma, hareket etmekte zorlanma gibi şikâyetleriniz varsa sebebi siyatik ağrılar olabilir.Halk arasında sinir romatizması olarak da adlandırılan siyatik ağrılar, vücudun en büyük siniri olan siyatikte meydana gelir ve sıkışması halinde şiddetli ağrıya sebep olur.

SİYATİK AĞRISI NEDİR VE HANGİ DURUMLARDA ORTAYA ÇIKAR

Siyatik; omuriliğin uçlarından başlayan ve kalçanın alt eklemlerine kadar tüm vücudu kaplayan en büyük sinirdir. Bu sinirlerde meydana gelen ağrılara da siyatik ağrılar denmektedir. Siyatik ağrılar, bel bölgesindeki lomber disk hernisinin çevresel faktörler sonucu kayması ve siyatik sinire baskı yapmasıyla ortaya çıkar. Ayrıca hamilelikte aşırı kilo alımı, omurganın enfeksiyon kapması, bakteriler, şeker hastalığı, bel fıtığı, travma, skolyoz, ani iç kanamalar ya da doğum esnasında yanlış duruş ile şiddetli ıkınma gibi sebepler de siyatik ağrıların oluşumuna neden olabilmektedir.

Siyatik ağrısının belirtileri

Asıl belirtisi siyatik sinir boyunca alt sırttan, kalçadan ve her iki bacağın arkasından aşağı doğru bir çekim ağrısıdır,

Oturmada, yürümede zorlanma ve kalçadan topuğa uzanan şiddetli ağrılar,

Hareket esnasında daha da kötüye giden ağrılar,

Bacak bölgesinde his kaybı ve ayakta karıncalanma,

Ayaklarda ve parmaklarda iğne batması gibi bir his,

İdrar kaçırma,

İleriki aşamalarda hareket kaybı ve ciddi boyun ağrısı gibi belirtiler içerir.

Siyatik ağrısında risk faktörleri

Siyatik ağrılarda yaşa bağlı olarak ortaya çıkan bel fıtıkları, kemik sorunları ve omurga değişiklikleri siyatik hastalığının risk faktörleri arasında sayılmaktadır. Aynı zamanda kilo artışı vücudun kendisini zorlamasına ve omurgalarda ciddi oranda baskı yaratmasına neden olmaktadır. Obezite, siyatik riski taşıyan hastalıklardan biridir ve omurilikte bu tarz değişikliklere neden olarak siyatik ağrılara sebep olmaktadır. Bunların dışında meslek hastalıkları da bu ağrıları tetikleyebilmektedir. Özellikle masa başında iş yapan kişiler ya da sürekli ağır yük taşıyan kişiler risk grubunda yer alır. Ayrıca diyabet gibi sinirlerin hasar görmesine neden olan hastalıklar ve en önemlisi de hareketsizlik siyatik ağrılarını tetikleyen başlıca risk faktörleri arasında görülmektedir.

Siyatik ağrının teşhisi ve tedavi yöntemleri

Siyatik ağrılar genelde hastanın öyküsünü alarak ve fiziki muayene ile teşhis edilir. Hastanın ağrıyı doğru tanımlayabilmesi teşhis için oldukça önemlidir. Bu sırada ağrının dağılımına göre değerlendirilir. Ardından nörolojik testlere bağlı olarak fiziksel muayene yapılır. Çoğunlukla düz bacak kaldırma testi uygulanır. Bu hastalığa sahip kişilerde bacak ağrısına oranla çok daha az bel ağrısı da gözlemlenir. Tanıda Lomber MR, kalça MR, BT ve EMG gibi tanı yöntemleri oldukça önem taşımaktadır.

Siyatik, günümüzde başarılı bir şekilde tedavi edilebilen bir hastalıktır, tedavisi hastalığın seviyesine ve hastanın durumuna göre değişiklik gösterir. Başta fizik tedavi olmak üzere, kas gevşeticiler, NSAID grubu ilaçlar, antidepresanlar gibi ilaç tedavileri dışında; masaj, yoga, akupunktur ve cerrahi yöntemlerle de hastalık tedavi edilebilmektedir. Hastanın durumuna göre en uygun tedavi seçilir ancak bacak zayıflığı, bağırsak ya da mesanede bir problem söz konusu ise ameliyata yönlendirilebilir. Tüm bu yöntemlerle beraber hastanın nasıl davranacağı, ne tür egzersizler yapacağı ya da hangi hareketlerden kaçınması gerektiği gibi bilgilerin doğru şekilde verilmesi tedavi sürecinde oldukça önemlidir.

Kaynak: Bültenler