Ofis açmak isteyen emlakçıların okuması gereken kitap çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ofis açmak isteyen emlakçıların okuması gereken kitap çıktı

İhlas Haber Ajansı / Fehime Kartal - Haberler | Güncel

Ofis açmak isteyen emlakçıların okuması gereken kitap çıktı Sınavlara hazırlanan emlakçılar için sektörün ilk kaynak kitabını çıkardı Kocaeli'de yaşayan emlakçı Nuriye Köksal, emlakçıların Mesleki Yeterlilik Kurumunun hazırladığı sınavdan başarılı bir şekilde geçerek ofis açabilmeleri için...

Ofis açmak isteyen emlakçıların okuması gereken kitap çıktı

Sınavlara hazırlanan emlakçılar için sektörün ilk kaynak kitabını çıkardı

KOCAELİ - Kocaeli'de yaşayan emlakçı Nuriye Köksal, emlakçıların Mesleki Yeterlilik Kurumunun hazırladığı sınavdan başarılı bir şekilde geçerek ofis açabilmeleri için ilk emlak kaynak kitabını çıkardı.

Kocaeli'de yaşayan ve 14 yıldır emlak sektöründe çalışan emlakçı Nuriye Köksal, ofis açmak isteyen emlakçıların girecekleri sınavdan başarı elde etmeleri için kitap çıkardı. Kitap üzerinde 3 yıl çalışan Nuriye Köksal, çıkardığı kitabın ilk kaynak kitabı olduğunu ifade etti. Köksal, emlakçıların MYK'nın belirlemiş olduğu seviye 5 sınavına girmeden kitabı okumaları konusunda tavsiyede bulundu.

"İlk emlak kaynak kitabı"

2007 yılından itibaren emlak sektörünün içerisinde olduğunu söyleyen emlakçı Nuriye Köksal, "Kitabımın ismi 'Emlak Danışmanı'. Emlakçıların ofis açabilmesi için MYK'nın belirlemiş olduğu seviye 5 sınavı var. O sınava girecek olan kişilerin kaynak olarak kullanabilecekleri bir kitaptır. Tüm emlakçıların bilmesi gereken konular var. Bu kitabımızı Atakan Yücel hocamızla birlikte yazdık. Kitabı 3 yıl gibi bir sürede hazırladık, uzun süren çalışmamız sonucunda bitirdik. Şuan yeni çıkan kitabımızı piyasaya sürüyoruz. Bütün emlakçılara da tavsiye ederim, okumadan da sınava girmesinler. Sınav için çalışabilecekleri bir kaynak olmadığı için ilk kaynaklardan birisi de bizim kitabımız oldu" dedi.

"Emlakçılığın içeriğini ve açılımını bu kitapta ele aldık"

MYK sorularını birkaç hocayla beraber hazırladıklarını söyleyen Köksal, şöyle devam etti:

"Soruları hazırladığımız da gördük ki, bizim bildiğimiz her şeyi herkes bilemez. Emlakçıların çoğu her şeyi bilecek diye bir şey yok. Örneğin bazıları ticari alanında kendini geliştiriyor, bazıları sanayi alanında kendini geliştiriyor, bazıları sadece arsa çalışıyor, bazıları ise konut çalışıyor. Emlakçılar aynı anda hepsini bilecek diye bir şey yok. Emlak da o kadar konu var ki, sadece alım satım değil. Bunun intikali var, veraseti var. Yani çok fazla konumuz olduğu için sınava giren herkes de bu konulara aynı anda bilemedikleri için çok zorlanmaya başladılar ve sınavlarda kalmaya başladılar. Biz de bu sebeple bu kitabı çıkarttık ki insanlar çalışıp, okuyup sınava bilerek gelsinler. Bana göre bu ilk emlak kaynak kitabı. Şuanda elimizde bir kaynak kitap yok. Sadece MYK'nın kendi web sayfasında belirlemiş olduğu konu başlıkları var ama onun içerikleri yok. İçerikleri olmadığı için insanlar çalışamıyor bu sebeple emlakçılığın içeriğini ve açılımını bu kitapta ele aldık" diye konuştu.

Ofis açmak isteyen emlakçıların okuması gereken kitap çıktı
Ofis açmak isteyen emlakçıların okuması gereken kitap çıktı
Ofis açmak isteyen emlakçıların okuması gereken kitap çıktı
Ofis açmak isteyen emlakçıların okuması gereken kitap çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fehime Kartal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Onur Akay Şeyma Subaşı Şahan Gökbakar Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Caner Erkin Fatih Terim Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ofis açmak isteyen emlakçıların okuması gereken kitap çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.8.2021 12:46:08. #1.16#

title