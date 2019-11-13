Official Secrets Filmi

13.11.2019 15:58 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:58

Amacı savaşı durdurmak ve hayat kurtarmak olan Katherine Gun, BM Güvenlik Konseyi'ne karşı düzenlenen yasa dışı bir NSA casus operasyonunu gördüğü bir e-mail aracılığıyla İngiliz gazetesi Londra Observer muhabiri Martin Bright'a sızdırır. Bunun ardından Katherine, tutuklanmayla karşı karşıya kalır. İstihbarat çalışanının tutuklanması bu gizli bilgiyi dünya çapında manşetlere taşır. Katherine'i serbest bıraktıracak delili elde etmeye çalışan Martin, Katherine ve Martin'in hayatını büyük bir tehlikeye sokan komployu ortaya çıkarır. Bu süreçte Katherine evliliği ve hayatta kalma mücadelesi için ayakta kalmalıdır.

Yönetmen: Gavin Hood

Senaryo: Gavin Hood, Gregory Bernstein, Sara Bernstein, Marcia Mitchell, Thomas Mitchell

Oyuncular: Keira Knightley, Matthew Goode, MyAnna Buring, Ralph Fiennes, Matt Smith, Indira Varma, Conleth Hill, Rhys Ifans, Katherine Kelly, Shaun Dooley, Jeremy Northam, Tamsin Greig, Jack Farthing, Hattie Morahan, Hanako Footman, Monica Dolan , Kenneth Cranham, Ray Panthaki, Chris Larkin, John Heffernan, Adam Bakri , Clive Francis, Peter Guinness, Angus Wright , Chris Reilly, Atul Sharma, Jodie McNee, George W. Bush, Darrell D'Silva, Adam Darlington

Filmin Türü: Biyografi

Orijinal Adı: Official Secrets

Yapımcı Firma: Siyah Beyaz Movies

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: ABD, İngiltere

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 112 dk.

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 03.01.2020



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Kaynak: InterSinema.com