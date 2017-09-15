Office 365 Web Arayüzü Yenileniyor!

Web arayüzü üzerinden Office 365 kullananlar, çok yakında yeni bir uygulama başlatıcı ile karşılaşacaklar. Microsoft, Office 365 kullanıcılarından gelen geri bildirimleri dikkate alarak çok daha şık ve kullanışlı bir kullanıcı deneyimi sunuyor.



Yeni bir Office 365 uygulama başlatıcı deneyimi



Microsoft, şu anki web arayüzünü çok daha kompakt görsel görünümle yenileyerek, gezinmede daha az güçlük yaratacak kişiselleştirilmiş bir hale getiriyor. Şirket, özellikle de kullanıcıların en sık kullandıkları uygulamaları rahatça bulmasını hedeflemiş. Microsoft, başlatıcı deneyimi değişse de kullanıcıların sahip oldukları lisanslara göre uygulamaları hala sorunsuz şekilde görebileceğinin de altını çiziyor.







Ana görünüm hala varsayılan uygulamaları listeleyecekken, kullanıcının son 45 günde açtığı uygulamalar da burada yer alacak. Ek olarak yeni başlatıcı ile Posta, Takvim, Kişiler ve Görevler kısımları da Outlook altında birleştirilmiş olacak.



Microsoft geçtiğimiz yılın aynı döneminde de başlatıcı için tasarım değişikliklerini duyurmuştu. Bu yeni tasarım hakkındaki görüşler sonucunda değiştirilen uygulama başlatıcıya İlk Sürüm Programı"na kayıtlı olanlar erken erişebilecek.



