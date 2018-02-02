Office 2019'dan Haber Var

Microsoft, Windows 10 ve Office 365 ProPlus ile ilgili müşteri hizmetleri poliçelerinde bazı değişikliklere gittiğini duyurdu, ayrıca Office 2019 ile ilgili bazı ilginç detayları açıkladı. İlk olarak Ignite 2017 duyurulan programın bu sürümü, sürekli lisanslı olan son hali olacak. Daha önce duyduğumuz detaylar, yeni sürümün Office 365'te bulunan modern özelliklerin tümüne sahip olacağına işaret ediyordu.

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Şimdi yapılan açıklamada, yeni sürümün 2018'in ikinci yarısında yayınlanacağı söylendi. Yeni verimlilik paketinin ön-izlenim sürümü bu yılın ikinci çeyreğinde kullanıma açılacak. Diğer önemli bir detay ise Office 2019'un sadece Windows 10'da çalışacak olması. Windows 7 ve Windows 8.1'e olan teknik destek sırasıyla 2020 ve 2023'e kadar sürecek, ama yeni Office bu işletim sistemlerini desteklemeyecek.

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Yeni Office'in kurulum dosyası bütün programı içermeyecek. Yani tıplı Adobe CC programları gibi, kurulum sihirbazı gerekli dosyaları canlı olarak indirip kuracak.

Son olarak Office 2019, standart 10 yıllık desteğe sahip olmayacak. Bunun yerine başlangıçta 5 yıl süreyle ana akım destek, ardında 2 yıl genişletilmiş destek sunulacak ve bu programın 2025'e kadar destekleneceği anlamına geliyor.