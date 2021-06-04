Off the record ne demek? Off the record anlamı nedir?

Gazetecilik etiğinin temel taşlarından biri olan Off the record ne demek? Off the record anlamı nedir?

OFF THE RECORD NE DEMEK?

Off the record, bir habercilik terimi. Off the record, haber kaynağının, gazeteciye kayda almaması koşulu ile açıkladığı bilgidir. Haberin içeriğinde yer verilmeyecek olan bu bilgi, olayın haber üzerinde çalışan gazeteci tarafından etraflıca anlaşılması için kendisine söylenir. Gazetecilik etiği gereği gazetecinin bu bilgiyi açıklamaması gerekir.