Off-road Yarışlarındaki Korkutan Kaza

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen Offroad yarışları sırasında meydana gelen kaza büyük korku yaşattı.

Ereğli ilçesinde hafta sonu Delihakkı mevkiinde Offroad yarışları düzenlendi. Yaklaşık 50 aracın katıldığı yarışlar sırasında meydana gelen kaza izleyenlere büyük korku yaşattı. Başlangıç startının verilmesiyle önüne çıkan engelleri tek tek geçen Offroad aracı, yarışı tamamladığı sırada bir anda parkur dışına çıkarak kenarda bekleyen başka bir araca çarptı. Kazayı cep telefonu ile görüntüleyen ve Offroad aracının üzerine geldiğini gören yarışçı, "Helal sana be. Gel gel, helal sana be. Ben sana dedim 'kıracaksın' dedim. Bravo" diyerek kazayı gülümseyerek karşıladı. Maddi hasarın oluştuğu kazada yaralanan olmazken, aracın seyircilerin arasına girmemesi büyük bir faciayı önledi.

(Vedat Kılıç/İHA)