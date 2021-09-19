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Off-road yarışları nefes kesti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen 2. Uluslararası Macera Off-Road Yarışları vatandaşların yoğun ilgisi ile başladı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen 2. Uluslararası Macera Off-Road Yarışları vatandaşların yoğun ilgisi ile başladı.

Türkiye'nin yanı sıra 4 farklı ülkeden 70 şehirden takımlarının katıldığı off-road yarışlarının ikinci gününde nefes kesti. Palandöken Dağı'nda toplanan birbirinden ilginç off-road araçları zorlu parkurları geçmeye çalıştı. Pilotlar ve copilotlar engebeli yollarda ve açılan çukurlarda araçları ile nefes kesen gösteriler yaptı.

Erzurum Macera Off-Road Kulübü Başkanı Lokman Toptaş yaptığı açıklamada, "Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz oyunlarımıza ülkeden 70 ilden 230'un üzerinde aracımızla mücadele etmekteyiz. Akşama kadar devam eden yarışların ardından ödül törenimizi düzenleyip kulüplerimizi memleketlerine göndereceğiz. Şu anda coşkulu bir atmosferde kıyasıya mücadele ediyor. 1900 metre uzunluğundaki pistimizde takla atan, çamura batan araçlarımız oluyor. Herkesi bu macerayı yaşamaya davet ediyoruz" dedi.

Uluslararası Türkiye Off-Road Yarışları gün boyu devam edecek yarışlarla devam edecek.

Off-road yarışları nefes kesti

Off-road yarışları nefes kesti

Off-road yarışları nefes kesti

Off-road yarışları nefes kesti

Off-road yarışları nefes kesti

Off-road yarışları nefes kesti

Off-road yarışları nefes kesti

Off-road yarışları nefes kesti

Off-road yarışları nefes kesti

Off-road yarışları nefes kesti

Off-road yarışları nefes kesti

Off-road yarışları nefes kesti

Off-road yarışları nefes kesti

Off-road yarışları nefes kesti

Off-road yarışları nefes kesti

Off-road yarışları nefes kesti
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