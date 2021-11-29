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Off-road tutkunları zirvede buluştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Off-road tutkunları zirvede buluştu

Zonguldak'ta off-road tutkunlarının 50 kilometrelik zorlu tırmanışı zirvede tamamlanırken, yarışta renkli görüntüler oluştu.

Zonguldak'ta off-road tutkunlarının 50 kilometrelik zorlu tırmanışı zirvede tamamlanırken, yarışta renkli görüntüler oluştu.

Kdz. Ereğli Alaplı Off-road Kulübü üyeleri, Alaplı ilçesine bağlı Gümeli beldesinde bir araya geldi. 25 doğa tutkunu, bölgenin en yüksek yaylalarından olan Kız Kulağı Yaylası'na doğru yola çıktı. Bin 600 rakımlı yaylaya ulaşımda sporcular, yaklaşık 50 kilometrelik zorlu parkurda heyecan dolu anlar yaşadı.

Yaklaşık 6 saat süren zorlu tırmanışta zirveye hava şartları sebebiyle 2 araç erişebilirken, diğer araçlar ise dağın eteklerinde kaldı. Zirveye ulaşan sürücülerin sevinçleri ve eşsiz manzara karşısındaki şaşkınları kameralara yansıdı. - ZONGULDAK

Off-road tutkunları zirvede buluştu

Off-road tutkunları zirvede buluştu

Off-road tutkunları zirvede buluştu

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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