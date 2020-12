Off-Road tutkunları, yaban hayatı için karlı dağları aştı

ERZURUM'da Off-Road tutkunları Erzurum'da bu kez adrenalin değil yaban hayat için yola çıktı. Özel yapım araçlarına yükledikleri yiyecekleri karla kaplı dağları aşarak araziye bırakan ekip, yaban hayata sahip çıkılmasını istedi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Macera Off Road Doğa Sporları Kulübü Başkanı Lokman Toptaş, "Bu kez yaban hayatı için karlı dağları aştık" dedi.

Erzurum'da kış aylarında yaban hayatta hayvanların açlıktan ölmemesi için 6 yıl önce başlatılan ve bunu geleneksel hale dönüştüren Erzurum Büyükşehir Belediyesi Macera Off Road ile Erzurum Off Road Doğa Sporları Kulübü üyeleri, karla kaplı dağlara yiyecek bıraktı. Merkez Palandöken ve Yakutiye ilçelerindeki hayırsever vatandaşların verdiği ekmek, buğday ve sakatatları özel yapım arazili araçlarına yükleyen Off-Road tutkunları, zorlu kış koşullarının etkili olduğu karlı dağlara doğru yola çıktı. Yaban hayvanların yoğun olduğu bölgelere ulaşan ekip buralara yiyecekleri bıraktı. Bölgede belirli aralıklarla araziye yem ve yiyecek bırakan ekipler, bazen de araçları ile gösteri yaptı.

Yaban hayata ulaşmak için özel yapım araçları ile dağları aştıklarını belirten Erzurum Büyükşehir Belediyesi Macera Off Road Doğa Sporları Kulübü Başkanı Lokman Toptaş şunları söyledi: "Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Vefa Destek Grubu ve Erzurum Macera Off Road Doğa Sporları Kulübü olarak yaban hayatı için buradayız. Mevcut pandemi kısıtlamalarından dolayı yaban hayvanlarını unutmuş durumdayız. Daha önce piknik yapmaya gelen insanların artıklarıyla geçinen yaban hayvanları şuan ciddi anlamda zor durumda ve biz buna duyarsız kalmayarak her sene yapmış olduğumuz yaban hayvanlarını besleme sosyal sorumluluk projesine bu yılda devam ettik. İnşallah her hafta sonu bu organizasyonu yapacağız."Off-Road tutkunları ile birlikte doğaya yem bırakmaya giden Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürü Cemil İlbaş ise "Pandemi sürecinde artan doğada yabani hayvanların yiyecek bulamaması sonucunda arkadaşlarla birlikte bu duruma kayıtsız kalmayalım dedik. Hayvanlarımız aç kalmasın diye kuşlar için yem daha büyük hayvanlar için doğaya ekmek bıraktık. Hayvanlar da bizim elimizden nasiplensinler çünkü bizler vakıf kültürüne sahibiz. Yaban hayvanlarına kadar uzanan bir hizmet mantığımız var. Hayvanlar mutlu olsun ki bizler de mutlu olalım" diye konuştu

Off Road tutkunları, yol güzergahında şehit bir askerin mezarını ziyaret ederek dua okudu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı