Off-road tutkunları, yaban hayatı için dağlara çıktı
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Off-road tutkunları, yaban hayatı için dağlara çıktı

12.01.2021 08:56 | Son Güncelleme: 12.01.2021 09:03
Off-road tutkunları, yaban hayatı için dağlara çıktı

ERZURUM'da off-road tutkunları, yaban hayat için yola çıktı.

ERZURUM'da off-road tutkunları, yaban hayat için yola çıktı. Özel yapım araçlarına yükledikleri yiyecekleri araziye bırakan ekip, aracıyla kayıp yoldan çıkan bir sürücüye de yardım etti.

Erzurum'da, kış aylarında yaban hayatta hayvanların açlıktan ölmemesi için 6 yıl önce başlatılan ve bunu geleneksel hale dönüştüren Erzurum Büyükşehir Belediyesi Macera Off Road ile Erzurum Off Road Doğa Sporları Kulübü üyeleri, karla kaplı dağlara yiyecek bıraktı. Erzurum Valiliği Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Vefa Destek Ekibi öncülüğünde yapılan faaliyette yaklaşık 20 koli tavuk, 10 çuval yem ve 5 çuval kemiği özel yapım arazili araçlarına yükleyen Off-Road tutkunları, zorlu kış koşullarının etkili olduğu karlı dağlara doğru yola çıktı. Yaban hayvanların yoğun olduğu bölgelere ulaşan ekip buralara yiyecekleri bıraktı. Bölgede belirli aralıklarla araziye yem ve yiyecek bırakan ekipler, bazen de araçları ile gösteri yaptı.

'HER HAFTA DOĞAYA YİYECEK BIRAKIYORUZ'

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Macera Off Road Doğa Sporları Kulübü Başkanı Lokman Toptaş, "Pandeminin ilk gününden itibaren yaban hayatı hiç unutmadık. Her hafta onlar için doğaya yiyecek bırakıyoruz. Yaban hayvanlarını besleme sosyal sorumluluk projesine bu haftada devam ettik. Hayırsever vatandaşlara ve kurumlara teşekkür ediyoruz. Bu gibi yardımlarda bulunmak isteyenleri kulübümüze bekleriz. İsterlerse kendileri ile birlikte doğaya çıkarız" diye konuştu.

Pandemide yaban hayata sahip çıkan Off Road tutkunları araziden dönerken kaza yapan bir sürücüye de yardım etti. Kayarak yoldan çıkan araç arazi aracı le çekilerek kurtarıldı. Sürücü Off Road ekibine teşekkür etti.

Off-road tutkunları, yaban hayatı için dağlara çıktı
Off-road tutkunları, yaban hayatı için dağlara çıktı
Off-road tutkunları, yaban hayatı için dağlara çıktı
Off-road tutkunları, yaban hayatı için dağlara çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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