Off-road tutkunları Palandöken'de kar raftingi yaptı
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Off-road tutkunları Palandöken'de kar raftingi yaptı

31.01.2021 09:59 | Son Güncelleme: 31.01.2021 10:32

Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezinde bir araya gelen Macera Off-Road Kulübü üyeleri kar raftingi yaptı.

Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezinde bir araya gelen Macera Off-Road Kulübü üyeleri kar raftingi yaptı.

Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi, bir yandan çok sayıdaki yerli ve yabancı turisti ağırlarken diğer yandan da macera severlerle ev sahipliği yapıyor.

Palandöken'de bir araya gelen kulüp üyeleri, yanlarında getirdikleri rafting botlarını şişirerek kayak merkezinde kayak raftingi yaparak doyasıya eğlendi.

Renkli görüntülerin oluştuğu etkinliği, kayakseverler de ilgiyle izledi.

Macera Off-Road Kulübü Başkanı Lokman Toptaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Palandöken'de sadece kayak ve snowboard yapılmadığını göstermek istediklerini söyledi.

Palandöken Kayak Merkezinde kayağın yanı sıra motorlu sporların ve kar raftinginin rahatlıkla yapıldığını ifade eden Toptaş,"Gerçekten adrenali yüksek, heyecanı dorukta olan bir kar raftingi yaptık. Bunu herkesin denemesi için herkesi Erzurum Palandöken'e bekliyoruz" dedi.

Off-road tutkunları Palandöken'de kar raftingi yaptı
Off-road tutkunları Palandöken'de kar raftingi yaptı
Off-road tutkunları Palandöken'de kar raftingi yaptı
Off-road tutkunları Palandöken'de kar raftingi yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya

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