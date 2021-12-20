DÜZCE (İHA) - Off-Road tutkunları, kar nedeniyle kapanan yolları araçları ile açtı

DÜZCE Düzce'de hafta sonu yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrasında devrilen ağaçlar sebebi ile bazı yaylalara ulaşımlar kapandı. Off-Road tutkunları da hem karlı yollarda safari yapmak hem de yayla yollarını hizmete açmak için Kar safarisi yaparak hem yolları açtı, hem de devrilen ağaçları yollardan çıkarttı.

Hafta sonu Düzce'de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Yer yer 30 santimetreye çıkan kar sebebi ile bazı yaylalara ulaşım sağlayan yollarda fazla karı taşıyamayan araçlar devrildi. Düzce Rotasızlar Off-Road kulübü üyeleri de yüksek kesimlere kar yağması ile birlikte macera ve aksiyon için yaylaların yolunu tuttu. Yaylaların güzergahının ağaçlar ile devrilmesi sonrasında kesim motorları ile ağaçları kesen Off-Road tutkunları, araçlarında bulunan vinç yardımı ile kesilen ağaçları yoldan kaldırarak, yaylaların yolunu hizmete açtı. Ekip üyeleri Pürenli, Balıklı ve Hera yaylalarının yollarında oluşan kapanmaları açarken, macera ve aksiyon dolu zaman geçirdi.