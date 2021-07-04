Off-road tutkunları Düzce'de şenlikte buluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Off-road tutkunları Düzce'de şenlikte buluştu

Off-road tutkunları Düzce'de şenlikte buluştu
Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş - Haberler | Spor

Düzce Safari Off-Road Kulübünce (DÜSOF) 21. Geleneksel Off-Road Şenlikleri düzenlendi.

Düzce Safari Off-Road Kulübünce (DÜSOF) 21. Geleneksel Off-Road Şenlikleri düzenlendi.

Etkinlikte, farklı şehirlerden 6'sı kadın 86 sürücü, Çilimli ilçesinde hazırlanan özel parkurda yarıştı. Çamurlu ve engebeli etapları geçmeye çalışan sürücüler, parkurda zor anlar yaşadı.

Yağmurun etkisiyle zorlaşan parkurda zamana karşı yarışan sporcular, zorlu etaptan en iyi sürede çıkmak için mücadele etti.

DÜSOF Başkanı Mehmet Albayrak, AA muhabirine, yarışlara beklediklerinden fazla ilgi olduğunu söyledi.

Albayrak, "Dostlarımıza yağmur çamur demeden gelip off-road gösterilerimizi izledikleri için teşekkür ediyorum." diyerek, güzel bir hafta sonu geçirdiklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Varank Numan Kurtulmuş Binali Yıldırım Bekir Pakdemirli
Magazin Kartal Tibet Acun Ilıcalı Ayşegül Çınar Ece Çeşmioğlu
Spor Diego Ali Koç Abdullah Avcı Younes Belhanda Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Off-road tutkunları Düzce'de şenlikte buluştu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.7.2021 16:29:09. #1.15#

title