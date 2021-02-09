Off-road tutkunları Afyonkarahisar'da buluşuyor

Türkiye'nin farklı şehirlerinden off-road tutkunları, 28 Şubat-2 Mart tarihlerinde Afyonkarahisar'da yapılacak etkinliğe katılacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, termal turizmin yanı sıra sağlık, spor ve motor sporlarının merkezi olarak adrenalin ve macera tutkunlarının dikkatini çeken Afyonkarahisar, doğada zor koşullarda araç kullanan off-road meraklılarına ev sahipliği yapacak.

Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi ve Anadolu Motor ve Doğa Sporları Kulübü tarafından organize edilen birbirinden güçlü ve özel tasarlanmış off-road araçlarının yer alacağı "4x4 Afyon Gezisi", ECC Tur ve Jura Hotels katkılarıyla düzenlenecek.

Gezi kapsamında, ilk olarak 3 bin yıllık tarihi yerleşim merkezleri, oyma kaya mezarları, kilise, kale ve kaya evlerin yer aldığı tarihi Ayazini Ören Yeri'nde sürüş yapılacak.

Off-road meraklıları, iki gün boyunca Afyonkarahisar'ın tarihi ve doğal güzelliklerinin yer aldığı rotayı takip edecek.

"4x4 Afyon Gezisi" boyunca, UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil ettiği gastronomi şehri Afyonkarahisar'ın mutfağının birbirinden güzel lezzetleri, off-road tutkunlarının beğenisine sunulacak.

"Gezi, doğal güzelliklerin ve tarihi yerlerin tanıtılması için büyük bir fırsat"

Açıklamada ifadelerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, off-road tutkunlarını ağırlayacak olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Organizasyonun kentin tanıtımı için büyük fırsat olduğunu ifade eden Zeybek, "4x4 Afyon Gezisi ile birlikte, Türkiye'nin değişik illerinde doğada zor koşullarda araç süren off-road meraklılarını Afyonkarahisar'da bir araya getireceğiz. Özellikle pandemi döneminde insanlar doğası ve tarihi yerleriyle ön plana çıkan şehirlere gitmek istiyor. 4x4 Afyon Gezisi, doğal güzelliklerin ve tarihi yerlerin tanıtılması için büyük bir fırsat." değerlendirmesinde bulundu.

Zeybek, "Afyonkarahisar, dünyanın takip ettiği alternatif ve motor sporlarının yapıldığı önemli bir spor merkezi haline geldi. Şehri daha fazla tanıtma hedefimize, çok şükür her yıl bir yenisini ekliyoruz. Off-road ile ilgilenenlerin sayısınının giderek arttığı bir dönemde, 4x4 tutkunlarını Afyonkarahisar'da misafir etmekten mutluluk duyacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay