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Off-road tutkunları 1 metre karda safari yaptı

İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş - Haberler | Güncel

Off-road tutkunları 1 metre karda safari yaptı Adrenalin tutkunları Abant'ın zirvesine çıktı Düzce Safari Off-Road kulübü üyeleri, kentte etkili olan kar yağışı sonrasında yüksek kesimlere çıktı.

DÜZCE (İHA) - Off-road tutkunları 1 metre karda safari yaptı

Adrenalin tutkunları Abant'ın zirvesine çıktı

DÜZCE - Düzce Safari Off-Road kulübü üyeleri, kentte etkili olan kar yağışı sonrasında yüksek kesimlere çıktı. Macereseverler, 1 metre karda hem yayla yollarını açtı hem de adrenalin dolu dakikalar yaşadı.

Düzce'de geçtiğimiz hafta sonu etkili olan kar yağışı sonrasında yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metreye kadar ulaştı. Düzce Safari Off-Road kulübü üyeleri de, yüksek kesimlerde adrenalin dolu dakikalar yaşamak için 15 araçlık konvoy düzenledi. Yola çıkan maceraseverler, yayla yollarını da ulaşıma açmak için yoğun çaba sarf etti. Adrenalin ve macera için bazı yollarda dakikalarca yolu geçmeye çalışanlar olsa da ekipler son olarak Abant Gölü'nün zirvesine ulaştı.

Off-road tutkunları 1 metre karda safari yaptı

Off-road tutkunları 1 metre karda safari yaptı

Off-road tutkunları 1 metre karda safari yaptı

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Düzce, Abant, kar, Güncel, Haber

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