Off-Road Türkiye Şampiyonu Kenan Özsoy oldu

01.12.2019 17:53 | Son Güncelleme: 01.12.2019 17:53

Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın birincisi Kenan Özsoy oldu. Özsoy, kazandığı şampiyonluğun ilk olduğunu söyledi.

Ankara'da başlayan şampiyona, Kahramanmaraş'ta yapılan 7 etaplık yarışla son buldu. 44 ekipten 88 sporcunun katılımıyla Kapıçam Tabiat Parkı'nda gerçekleşen yarışlar nefes kesti. Yarışmanın tek yabancı pilotu ise İtalya'dan katılan Giuseppe Simone Agazzi oldu. 4 etabı dün koşulan yarışların bugün son 3 etabı gerçekleştirildi. Zaman zaman kazaların yaşandığı, araçların arızalandığı yarışlara vatandaşların da ilgisi yoğun oldu.

Kahramanmaraş Off-Road Kulübü'nün organize ettiği, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin de milli mücadelenin 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında desteklediği Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın şampiyonu ise Kenan Özsoy ve Harun Deynek ikilisi oldu.3 yıldır Off-Road yarışlarına katıldığını belirten Kenan Özsoy, yardımcı pilotu Harun Deynek ile ilk şampiyonluğunu kazandığını söyledi.Özsoy, "2019 Türkiye Off-Road yarışına Ankara'da başladık ancak istediğimiz gibi olmadı. İlk yarışa yarış ihracıyla başladık. Sonraki yarışlarda birinciliği alarak iddiamızı son yarış olan Kahramanmaraş'a kadar getirdik. Buradaki organizasyonda etaplar da çok güzeldi. Dün ve bugün de günü birinci olarak tamamladık. Son etabımızda puan farkını aştığımız için start-stop yaptık yani puan almadık ama puanlar birinci olmamıza yetti. Türkiye Off-Road Şampiyonası'nı şampiyon olarak bitirdik" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: SeyircilerYarıştan detaylarYan yatan aracın kurtarılmasıAracın yarışa devam etmesiArızalanan aracın kepçe tarafından pist dışına alınmasıYarıştan detay

Şampiyon Kenan Özsoy ile röportaj

Kaynak: DHA