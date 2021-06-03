Off-road sporcuları Mert Becce ve Sertaç Tatar, Doğu Avrupa Baja Kupası'nda yarışacak

Off-road sporcuları Mert Becce ve Sertaç Tatar'dan oluşan ekip, 2021 Doğu Avrupa Baja Kupası'nın Yunanistan'daki ilk ayağında mücadele verecek.

Off-road sporcuları Mert Becce ve Sertaç Tatar'dan oluşan ekip, 2021 Doğu Avrupa Baja Kupası'nın Yunanistan'daki ilk ayağında mücadele verecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamamaya göre, 2019 TOSFED Baja Kupası birincisi Mert Becce-Sertaç Tatar ekibi, 2021 Doğu Avrupa Baja Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Ekip, toplam 5 ayaktan oluşan seride Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Türkiye ve Sırbistan'da Becce Motorsports adına Suzuki Vitara ile podyum mücadelesi verecek.

Yunanistan'da 3-6 Haziran tarihlerindeki organizasyonda 9 ülkeden 54 ekip yer alacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak