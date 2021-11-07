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Off Road Oyunları heyecanı

AA / Orhan Fatih Doğan - Haberler | Spor

İzmir'in Menderes ilçesinde "Menderes Of Road Oyunları" başladı.

İZMİR (AA) - İzmir'in Menderes ilçesinde "Menderes Of Road Oyunları" başladı.

Menderes Belediyesinin destekleri ile düzenlenen yarışlar, Tekeli Mahallesinde oluşturulan özel parkurda gerçekleştirildi.

Pilotlar, 4x4 araçlarıyla bitiş noktasına en kısa sürede ulaşmaya çalıştı. Yarışlar esnasında zorlu engelleri geçmeye çalışırken çamura saplanıp ve kaza yaparak arızalanan araçlar, traktör yardımıyla çıkarıldı.

Organizasyon alanına gelen çok sayıdaki vatandaş, kıyasıya mücadelelerin yaşandığı yarışmaları ilgiyle izledi.

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmir'de ilk defa Of Road oyunları gerçekleştirildiğini söyledi.

Off Road Oyunları heyecanı

Off Road Oyunları heyecanı

Off Road Oyunları heyecanı

AA / Orhan Fatih Doğan - Spor Haberleri
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