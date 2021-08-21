Off-Road heyecanı başladı
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Off-Road heyecanı başladı

Off-Road heyecanı başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Merkezefendi Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı Petlas Türkiye Off Road Şampiyonası 2. Ayak DENDOFF Yarışı Orman Etabı ile başladı.

Merkezefendi Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı Petlas Türkiye Off Road Şampiyonası 2. Ayak DENDOFF Yarışı Orman Etabı ile başladı.

Günlerdir beklenen Off-Road yarışı orman etabı ile başladı. Yarışın startını Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan verdi. Startın verilmesiyle birlikte 35 yarışmacı en iyi dereceyi yapmak için büyük mücadele sergiledi. 35 yarışmacı orman etabında 12.88 kilometre uzunluğundaki parkuru 4 kez tamamlamak zorunda. Ayrıca yarışmacıların 25 tane kontrol kapısından da en az yüzde 50 üstüne geçmek zorunluluğu bulunuyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, yarış ve adrenalin tutkunlarını yarın başlayacak olan Seyirci Etabı'na davet etti. Orman etabı mücadelesinde Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcıları Fatma Atıcı Bakcan ve Fatih Coşkun da yer aldı. Orman etabı yarışları için tüm önlemler titizlikle alındı.

Seyirci etabı yarın 12.00'de başlıyor

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Heyecanı adrenalini bol bir yarış bizi bekliyor. Yarışmacılar için zor bir etap. Off road artık geleneksel hale geldi bizim için. Bu sene dördüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Ekip olarak bizler de çok heyecanlıyız. Off-Road Merkezefendililere ve Denizlilere sevdirmek, alıştırmak bizim için çok önemli. Bu yarışların gerçekleşmesi için hemşehrilerimizden çok büyük destek aldık. 35 tane yarışmacımız bulunuyor. Bütün yarışmacılara kazasız, belasız, başarılı, keyifli bir yarış diliyorum. Merkezefendi'de uzun zamandır off roada ev sahipliği yapıyoruz ve bunun sonucunda biz de puan alıyoruz. Bunun devamlılığını sağlamak bizim için çok önemli. Merkezefendi Belediyesi olarak spora her zaman katkı sağlıyoruz. Ulusal çapta bir yarış olduğu için Merkezefendimizin adını duyuruyoruz" diye konuştu. - DENİZLİ

Off-Road heyecanı başladı
Off-Road heyecanı başladı
Off-Road heyecanı başladı
Off-Road heyecanı başladı
Off-Road heyecanı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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