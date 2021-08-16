Off-road ekipleri vatandaşlara yardıma koştu
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Off-road ekipleri vatandaşlara yardıma koştu

Off-road ekipleri vatandaşlara yardıma koştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sinop'ta off-road ekipleri afetzedelerin yardımına koştu.

Sinop'ta off-road ekipleri afetzedelerin yardımına koştu.

Sinop'un Ayancık ve Türkeli ilçelerinde meydana gelen selde evler ve köprüler yıkıldı, yollar ulaşıma kapandı. Selin ilk anında çok sayıda köye karadan ulaşım sağlanamadı. Helikopterle tahliye ve yardımlar yapıldı. Sinop Offroad Motorsporları Kulübü, Ayancık Offroad Kulübü, Trabzon Offroad Kulübü ve Çotanak Offroad Kulübü ekipleri de zorlu koşullarda vatandaşlara yardıma koştu. Helikopterin inebileceği noktalara gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri taşındı.

(Mustafa Usta/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

AFAD, sel nedeniyle Kastamonu'da 62, Sinop'ta 14 ve Bartın'da 1 olmak üzere can kaybının 77'ye yükseldiğini açıkladı.
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AFAD, sel nedeniyle Kastamonu'da 62, Sinop'ta 11 ve Bartın'da 1 olmak üzere can kaybının 74'e yükseldiğini açıkladı.
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Akar: 'Sinop Türkeli'nde devam eden kurtarma çalışmalarına destek sağlamak, mahsur kalan vatandaşlarımızın ve araçlarının tahliyesi için...
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