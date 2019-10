Off-road'culardan Barış Pınarı Harekatı'na destek konvoyu

11.10.2019 17:57

Isparta'da bir araya gelen Davraz Off-Road Kulübü üyesi off-road'cular, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik'e manevi destek olması amacıyla, kent merkezinde 50 araçlık konvoy düzenledi.



TSK tarafından Fırat'ın doğusuna düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'na verdiği desteklerini göstermek adına bir araya gelen Isparta Davraz Off - Road Kulübü konvoy düzenledi. Isparta İl Emniyet Müdürlüğü önünde bir araya gelen kulüp üyeleri, yaklaşık 30 off - road aracı ve 20 motosiklet olmak üzere, toplam 50 araçlık oluşan bir konvoy düzenledi. Düzenlenen konvoyda araç ve motosikletlerini ay yıldızlı Türk Bayraklarıyla donatan Off - Road'cular, şehir turu atarak Isparta Valiliği önündeki 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda buluştu.



Araçlarını park ettikten sonra meydanda hilal şeklini alarak sıralanan kulüp üyelerini Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu da yalnız bırakmadı. Makamından aşağı inerek, kulüp yöneticilerini tebrik eden Vali Ömer Seymenoğlu, üyelerle tek tek tokalaşarak anlamlı etkinlik için teşekkür etti. Kulüp üyelerini ziyareti sırasında çocuklarla da karşılaşan Vali Seymenoğlu, emniyet kemeri kullanımı konusunda da uyarılarda bulundu.



"Bu yaptığınız, bizim için çok özel ve çok güzel"



Isparta Davraz Off - Road Kulübü'nün yapmış olduğu anlamlı destek etkinliğinin, farklı kesimlerden birçok insanı bir araya getirmesi bakımından önemine işaret eden Vali Seymenoğlu, "Resmi bir tören şeklinde yapmaktansa, doğrudan kamuoyunun farklı gruplarından gelen destekleri bizler de önemsiyoruz. Bu yaptığınız, bizim için çok özel ve çok güzel. Alandaki arkadaşları da görüyoruz, yanlarında kendi çocukları da var, her yaştan, gruptan destekleyen var. Bu, bize şunu gösteriyor; hepimizin kalbinde vatan - millet sevdasıyla attığını ve memleketimizi - milletimizi yönetenleri desteğimizin bir göstergesi. Onun için ben il valisi olarak teşekkür ediyorum. Bu da bizim görevimiz, bu kadar güzel bir topluluğu bir arada gördükten sonra, her zaman beraberiz. Bundan sonra da inşallah farklı etkinliklerde de beraber olacağız. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.



Vali Seymenoğlu ayrıca, Off - Road'cuların çocuklarının, kemer bağlamayan babalarını kontrol etmesini ve aksi durumda kendine bildirilmesini istedi.



"Bu vatan için her şeyimizi vermeye hazırız"



Isparta Davraz Off - Road Kulübü kurucularından Namık Kemal Aydın ise, "Bu hassasiyet toplumun bütün tabanında var aslında. Bizler, Davraz Off - Road Kulübü olarak, out door sporlarına yatkınlığımızdan dolayı bunu görsel anlamda sunmaya çalıştık. Milli günlerde hepimizin kanı ortak kaynıyor bence. Elimizden geldiğince, halkımızın gözünde bir farklılık oluşturduysak ne mutlu bize. Bu vatan için çok daha fazlasını ve her şeyimizi vermeye hazırız" diye konuştu.



Antalyalı: "Türk Milleti olarak her zaman ordumuzun yanındayız"



Isparta Davraz Off - Road Kulübü Başkanı İslam Antalyalı ise, "Bugünkü yapmış olduğumuzu kortejimiz, zaten bizim üzerimize vazife olan bir şeydi. Sağ olsunlar, arkadaşlarımızla toplanıp güzel bir organizasyon yaptık. Rabbim, Türk Ordusu'nu korusun inşallah. Türk Milleti olarak her zaman ordumuzun yanındayız. Bütün kulüpler olarak, Isparta olarak, kulüp üyeleri olarak ordumuzun yanındayız. Herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



Şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okudular



Öte yandan, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda, vatan uğruna can veren şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunan kulüp üyeleri, İstiklal Marşı okuduktan sonra hatıra fotoğrafı çektirerek, alandan ayrıldılar. - ISPARTA

Kaynak: İHA