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Ofçay'dan 11 mevsimlik işçinin sendika üyesi oldukları için çay fabrikasına çağrılmadıkları...

Rize'nin Pazar ilçesinde Ofçay fabrikasında çalışan 11 mevsimlik işçinin sendika üyesi oldukları için işe çağrılmadıklarına yönelik iddialar ile ilgili Of Çaysan yetkilerinden açıklama yapıldı.

Ofçay'dan 11 mevsimlik işçinin sendika üyesi oldukları için çay fabrikasına çağrılmadıkları...
29.05.2020 16:27 | Son Güncelleme: 29.05.2020 16:30

Rize'nin Pazar ilçesinde Ofçay fabrikasında çalışan 11 mevsimlik işçinin sendika üyesi oldukları için işe çağrılmadıklarına yönelik iddialar ile ilgili Of Çaysan yetkilerinden açıklama yapıldı.

Konuyla ilgili fabrika yetkililerinden yapılan açıklamada "Çalışma arkadaşlarımızın sağlığı, güvenliği ve üretim ağımızdaki tüm tesislerimizin verimli bir şekilde işletilmesi Ofçay olarak temel odak noktamızdır. Bu kapsamda Ofçay Rize Hamidiye Kuru Çay tesisimizde bazı otomasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu sürecin olası sosyal etkilerini en aza indirmek amacıyla 12 çalışma arkadaşımızla (Ofçay işgücünün yüzde 1'ine denk gelen), yapılan değişikliklerin çalışma programlarına etkileri ile ilgili karşılıklı görüşmelerimize başladık. 5 çalışma arkadaşımızın kabul ettiği yaş çay satın alma yerlerinde yeni görevlendirme de dahil olmak üzere ihtiyaç fazlası istihdamı değerlendirmek amacıyla etkilenen tüm çalışma arkadaşlarımıza en uygun seçenekleri sunduğumuza inanıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz otomasyon çalışmalarının sosyal etkilerini en aza indirmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyor ve bu süreçte iş arkadaşlarımızın olası etkilerini asgari düzeye indirebileceğimize inanıyoruz. Ofçay olarak bölgeye ve istihdama katkımızı önümüzdeki dönem de arttırarak sürdürmeyi planlıyoruz" denildi.

2020 yaş çay sezonunda mevsimlik işçiler birer birer iş başı yapmaya başlarken, Rize'nin Pazar ilçesinde faaliyetlerini sürdüren çay fabrikası Ofçay'da çalışan 11 mevsimlik işçi ise sendika üyesi oldukları için işe davet edilmediğini iddia etmiş, konuyla ilgili basın açıklaması yapmışlardı. - RİZE

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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