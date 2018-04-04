Of Ticaret ve Sanayi Odası'nda Seçim Heyecanı

Of Ticaret ve Sanayi Odası'nda Meslek Komiteleri ve Meclis Üyeleri seçimi yapıldı.

5174 Sayılı "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve Bakanlar Kurulu kararı gereğince, Of Ticaret ve Sanayi Odası organ seçimlerinin ilk aşaması olan Meslek Komitesi ile Meclis Üyeliği Seçimleri hizmet binası toplantı salonunda kurulan sandıklarda yapıldı. Seçmen listelerinde kayıtlı bulunan toplam 329 seçmenden 139 seçmenin katıldığı oylama sonucunda 10 grupta 5'er kişilik Meslek Komiteleri ve 2'şer kişilik Meclis Üyeleri belirlendi. Tek liste ile gidilen seçimde mevcut yönetim kurulu başkanı Erdal Saral'ın listesinden meclis şu isimlerden oluştu:

"Ömer Sarıalioğlu, İrfan Saral, İsmail Kılıç, Hakan Kurt, İsmail Hakkı Solaklı, Cengiz Bulut, Ergün Sümer, İdris Yılmaz, Zühal Akyüzlü, İsmet Ayazoğlu, Ali Sarıalioğlu, Bayram Şefik Çakıroğlu, Mehmet Kalemci, Sinan Karaoğlu, Erdal Saral, Mustafa Ulu, Hasan Çakıroğlu, Sebahattin Ağırman, Muzaffer Hacımurtezaoğlu, Ahmet Kalemci"

Seçimin ardından açıklama yapan OFTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Saral "Of Ticaret ve Sanayi Odamızın Meslek Komitesi ve meclis seçimlerini tamamlamış olduk. Meclisimize girecek 20 Meclis üyemiz belirlendi. Birkaç gün içerisinde Meclis Başkanımızı, Yönetim Kurulu Başkanı'nı, Yönetim Kurulu Üyelerini ve diğer organları da seçmiş olacağız. Birlik ve beraberlik içerisinde 14 yıldır Of'a değer katmak için çalışıyoruz. İnşallah yeni dönemde de aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Güzel bir seçim oldu. Meslek komitesi ve meclis üyeliğine seçilenleri tebrik ediyor, seçimlerimize gösterilen ilgiden dolayı üyelerimize teşekkür ediyorum. Sonuçlar ilçemiz odamız ve üyelerimiz için hayırlı olsun" dedi. - TRABZON