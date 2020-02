Of'tan İdlib'e bir tır insani yardım

25.02.2020 09:46 | Son Güncelleme: 25.02.2020 10:04

Of ilçesinden İdlib'e bir tır insani yardım malzemesi gönderildi.

Of Kaymakamlığı ve Of Belediyesinin desteğiyle Beşir Derneği Of Temsilciliği tarafından organize edilen yardım kampanyası kapsamında başta un ve battaniye olmak üzere gıda ve giyecek malzemelerinden oluşan bir tır dolusu yardım toplandı.

Tırın İdlib'e uğurlanması amacıyla düzenlenen törende konuşan Beşir Derneği Of Temsilcisi Arif Sarıalioğlu, Of halkının her zaman mazlumların yanında olduğunu belirterek, "Allah halkımızdan razı olsun, Allah yardımlarını kabul etsin. Şükürler olsun ki birinci yardım tırımızın ardından ikinci tırımızı da İdlib'teki mağdur kardeşlerimize gönderiyoruz. İnşallah bu zulüm biter de kardeşlerimiz huzura kavuşur." dedi.

Törene, Of Belediye Başkan Vekili Ömer Çakıroğlu, Memur-sen İlçe Başkanı Yüksel Yaşar, Of Medya Derneği Başkanı İzzet Keleş, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA