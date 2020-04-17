Of'ta vatandaşlara maske dağıtıldı Of ilçesinde kaymakamlık ve belediye başkanlığı organizesinde vatandaşlara maske dağıtıldı.

Of ilçesinde kaymakamlık ve belediye başkanlığı organizesinde vatandaşlara maske dağıtıldı.

Of Kaymakamı Eyüp Fırat ile Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, ilçe merkezinde Atatürk Bulvarı, Sanayi ve Barbaros caddelerinde vatandaşlara maske dağıttı.

Maske takmayanlara uyarılarda bulunan Fırat, ilçe halkının genel anlamda kurallara uyduğunu ve gerekli hassasiyeti gösterdiğini söyledi.

Vatandaşların bu tutumunun kendilerini mutlu ettiğini belirten Fırat, buna rağmen belediye başkanlığı ile gerekli uyarıları yaparak önlemler almayı sürdürdüklerini kaydetti.

Belediye Başkanı Sarıalioğlu ise hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde esnaf ziyaretinde bulunarak onlara da maske dağıttıklarını aktardı.

Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerinin hafta sonunda da görevde olacağını vurgulayan Sarıalioğlu, "Bugüne kadar olduğu gibi bu süreçte de her türlü ihtiyaçları karşılamaya devam edeceğiz. Hemşehrilerimize 48 saat hiç çıkmayın, evde kalın diyoruz." ifadesini kullandı.

Fırat ile Sarıalioğlu, Of Devlet Hastanesi'ni de ziyaret ederek Başhekim Şaban Uysal'dan bilgi aldılar.

Kaynak: AA