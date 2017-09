Of'ta Halk Günü Etkinliği

AK Parti Of İlçe Başkanlığınca "halk günü" etkinliği düzenlendi.



AK Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, halk günü uygulamasını Trabzon'un tüm ilçelerinde gerçekleştireceklerini söyledi.



İnsanların mağduriyetlerini yerinde görüp karşılamak anlamında uygulamayı başlattıklarını anlatan Köseoğlu, "Hep söylüyorum, Of'un duasını almadan olmaz. İlçe başkanımla da konuşurken hep 'Başkanım duanıza talibiz' derim. Of, Trabzon'un ve Türkiye'nin siyasi hayatına önemli isimler yetiştiren bir ilçemizdir. Of'un siyaset anlamındaki bayrağı hiç yerde kalmamış, hep daha yukarıya çıkartılmıştır." dedi.



Köseoğlu, 2019 seçimlerinin sadece Türkiye'nin değil, dünyanın kaderine etki edeceğini dile getirdi.



"Rabbim bu ülkenin geleceğinde dünya mazlumlarının başını öne eğdirecek bir gelişmeye izin vermez inşallah." diyen Köseoğlu, şunları kaydetti:



"Kendi içimizde birlik ve beraberliğimizi sağladıkça dünyaya karşı birlik mesajı verdikçe gücümüzü hiçbir kuvvetin kesmesi mümkün değildir. Teröre karşı dimdik duran bir İçişleri Bakanımız var. Ben Hakkari ve Van koordinatörüyüm. O coğrafyalara da buranın sıcak yüzünü, sıcak elini ulaştırmak anlamında biz de elimizden geldiğince gayret gösteriyoruz. Rabbime bana ülkeme hizmet etme fırsatını verdiği için binlerce şükrediyorum."



AK Parti Of İlçe Başkanı Mehmet Hakan Terzioğlu, Kadın Kolları Başkanı Songül Okutan ve Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu'nun da katıldığı etkinlikte Köseoğlu, halkın sorun ve taleplerini dinledi.