Of Devlet Hastanesinde görevli göz doktorunun başarısı

20.02.2020 16:36 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:36

Trabzon'un Of ilçesindeki Devlet Hastanesinde görevli göz doktoru Irmak Karaca, Uluslararası Oftalmoloji Konseyinin (ICO) ICO-Retina Research Foundation Helmerich One-Year Fellowships bursu kazandığı bildirildi.

İzmirli olan ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2013'de mezun olan Opr. Dr. Karaca, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalındaki ihtisasını tamamlayarak 2019'da Of Devlet Hastanesine atandı.

Uluslararası Oftalmoloji Konseyinin (ICO) ICO-Retina Research Foundation Helmerich One-Year Fellowships bursunu kazanan Karaca, bir yıl süreyle ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Stanford Üniversitesinde eğitim ve araştırmalarına devam edecek.

Karaca, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk görev yerinin Of olduğunu belirterek, "Burada görev yaptığım için mutluyum. Hastalarımıza en güzel şekilde hizmet verebilmek için çaba harcıyoruz." dedi.

ICO'nun projesi sayesinde eğitim ve araştırmalarına 1 yıl Amerika'da devam edeceğini aktarın Karaca, "2010 yılında başlattıkları uygulama ile dünyada her yıl yalnızca 2 kişiye verilen bu bursu kazandığım için son derece mutluyum. Türkiye'de bu bursu kazanan 3. kişi oldum." diye konuştu.

Karaca, bursu kazanmada sertifika, yayınlar, referans mektubu ve niyet mektubu gibi önemli kriterler olduğunu kaydederek, "Bu süreçte bana desteklerini esirgemeyen başta aileme, Ege Üniversitesindeki hocalarıma, Başhekimimiz Opr. Dr. Şaban Uysal'a ve mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Başhekim Uysal ise genç meslektaşı Karaca ile gurur duyduklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Irmak Karaca, yaptığı özverili çalışmalar, başarılı ameliyatlar ve hastalarına yakın ilgisi ile bölgemizdeki vatandaşlarımızın ve idareci olarak bizlerin takdirini toplamıştır. Bu başarılarını akademik camiada da sürdürmesi ve uluslararası arenaya taşıması bizleri son derece mutlu etmiştir. Kendisi ile gurur duyuyoruz. Başarılarının devamını diliyorum."

Kaynak: AA