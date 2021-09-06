Of Belediye Başkanı Sarıalioğlu, belediye personelinin aşı konusunda duyarlı olmasını istedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Of Belediye Başkanı Sarıalioğlu, belediye personelinin aşı konusunda duyarlı olmasını istedi

Of Belediye Başkanı Sarıalioğlu, belediye personelinin aşı konusunda duyarlı olmasını istedi
Anadolu Ajansı / Hakan Burak Altunöz - Haberler | Güncel

Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle çok sayıda yakınını kaybettiğini, belediye personelinin aşı konusunda daha duyarlı olmasını istedi.

Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle çok sayıda yakınını kaybettiğini, belediye personelinin aşı konusunda daha duyarlı olmasını istedi.

Of Belediyesi konferans salonunda personel ile bir araya gelen Sarıalioğlu, hastalığın gençlerde daha sık görülmeye başladığına işaret etti.

Sarıalioğlu, sağlık çalışanlarının canla başla çalıştığına dikkati çekerek, "Covid-19'dan dolayı ben birçok yakınımı kaybettim. Sizlerin arasında da yakınlarını kaybetmiş olanlar vardır. Bizimde üstümüze düşeni yapmamız lazım. Aşılarımızı tam olalım. Şuan aşı olmayanlar daha fazla etkileniyor, aşı olanlar daha hafif atlatıyor. Aşınızı olun sağlıklı olun." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Burak Altunöz

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'nda konuştu: (2)
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'nda konuştu: (2)
Balayına gidecekti, aşısı eksik olduğu için uçağa alınmadı
Balayına gidecekti, aşısı eksik olduğu için uçağa alınmadı
Türkiye'de koronayla mücadelede yeni dönem yarın başlıyor! Aşısızlar için PCR testi birçok alanda zorunlu hale geliyor
Türkiye'de koronayla mücadelede yeni dönem yarın başlıyor! Aşısızlar için PCR testi birçok alanda zorunlu hale geliyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Tanju Özcan Devlet Bahçeli Aliya İzzetbegoviç Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Münir Özkul Derya Şensoy Serenay Sarıkaya
Spor Diego Max Meyer Umut Meraş Şenol Güneş Samet Aybaba
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Of Belediye Başkanı Sarıalioğlu, belediye personelinin aşı konusunda duyarlı olmasını istedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 14:07:50. #1.16#

title