Of Aman Nalan, 5 yıllık araya Chin Chin'de son verdi

Sahne öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Nalan "Beş yıl aradan sonra İstanbul'dasınız. Sahneye çıkıyorsunuz neler hissediyorsunuz?" sorusu üzerine "Aslında sahneye çıkmaya hiç niyetim yoktu ama bir anda kumların üstündeyken uçağa atladım ve buraya ışınlandım. Ablam beni kandırdı. Geliyorsun dedi bir anda kendimi burada buldum. Devamlı İstanbul'a gelip gidiyorum. Neredeyse sıkıldım buradan. Bodrum mükemmel. Ben gittiğimde boştu, şimdi biraz daha kalabalık. Bir İstanbullu olarak Bodrum'da trafiğe yakalanıyoruz. Ben galiba Bodrum'lu oldum.Eskiden hiç sevmezdim. Hep işe giderdim, mutsuz olurdum Bodrum'da. Evime döndüğüm gün bayram olurdu. Şimdi Bodrum'un farklı bir yüzüyle karşılaştım. Deniz benim, kum benim... Yılın on iki ayı yağmur yağsa güneş bir açıyor, içimize neşeyi veriyor." sözlerini söylerken muhabirlerin "Albümünüz çıktı. Bodrum size ilham mı veriyor? Bir de bekarlığı sonlandırmayı düşündünüz mü ? sorusunu şöyle yanıtladı "Albümü Mart ayında çıkardım. Şimdi kendimle ilgili bir projem var onu gerçekleştireceğim. Yani Bodrum'un ilham verdiğini sanmıyorum. Aslında aşk ilham veriyor. Aşksızlık ilham veriyor, acı ilham veriyor... Bekarlık sultanlık, aşk acısı güzel beste yaptırıyor. Kısmet. Yazdıysa mevlam yaşayacağım tabii, ama benim öyle bir düşüncem yok. Çocuk düşüncem de hiç bir zaman olmadı. İyi bir anne olabileceğimi düşünmedim. Endişeli bir tipim. O yüzden güzel, sağlıklı yetiştiremem gibi geldi. Bodrum'da annemle beraber kalıyorum. Canlarım, yavrularım, köpeklerim var. Yedikule hayvan barınağı uğrak yerimiz. Satın alma sahiplen diyoruz. Herkese tavsiye ediyorum." dedi. Genç kuşaktan bir şarkıcıyla bir araya gelmesini ve yeni dönem rap müzik sorusuna ise Nalan "Geçenlerde İrem Dericiyle bir araya geldik. Ben İrem'i çok seviyorum. Çok dobra, özü sözü bir. Biz çok saygılıydık büyüklerimize. Aynı saygıyı onlarda da görüyorum. Mutlu oluyorum. Gerçi saygıyı hakediyorsan saygılı davranılır, ben haketmişim demekki. Benim de hoşuma gidiyor. Ben de onları her konuda destekliyorum. Dizilerde rap müzik duyduğumda dinliyorum. Hoşuma da gidiyor ama kimin söylediğini bilmiyorum. Şimdi yeni çocuklarımız çıkmış. Ela şarkısını hatırladım. Reynmen'i çok seviyorum ben. İlk çıkardığı zaman müziği bozdu falan diyorlardı. Müziği bozmak onlara mı kaldı. Bence çok güzel iş yaptı. Gözlerinden öpüyorum onu, bize düşen desteklemek. Güzel şeyler yapsınlar daha çok teşvik edelim." sözleriyle cevap verdi. Gazetecilerin son olarak 90'lardan vazgeçememenin sebebini sorarken Of Aman Nalan "90'lardan vazgeçememenin sebebi çok güzel şarkılar oldu. Arka arkaya çok güzel besteciler çıktı 90'larda. Bir de insanların anıları var. Annem 70'leri unutmamıştı. Ben ve benim dönemim de 90'ları unutmadı." sözlerini söyledi ve ardından sahneye çıktı.

Sahnesine sevilen şarkısı "Acemi Balık" ile çıkan başarılı şarkıcı Nalan kendisini dinlemeye gelen müzikseverleri selamladı. Uzun bir aradan sonra sahneye çıkan şarkıcıyı dinlemeye gelenlerden büyük alkış alan Nalan sevenlerine "Of Aman" dedirtti. 90'lardan günümüze söylediği şarkılarlahayranlarını büyüleyen Nalan ses ve sahne performansıyla tam not aldı. Şarkıcı tüm hayranlarının masalarına giderek yanlarında şarkılarını seslendirdi. Kendisini dinlemeye gelen misafirler arasında Ahmet Nur-Berna Çebi, Sinem, Ayşe Sancaktar, Ebru Çarıkçılar, Engin-Selen Keçeli, Esra Öztürk, Begüm-Serkan Öke, Petek-Tamer Geçgören, Burçin-Ethem Sunar, Yeliz ve mekanın patronları Aslı-Bora Pehlivanlar vardı. Of Aman Nalan kendisini dinleyen şarkıcı Yeliz'i sahneye davet ederek şarkıcıyla muhteşem bir düete imza attı. Şarkıcı Yeliz ile birlikte "Aşkını Bir Sır Gibi Sakladım" şarkıcısını söyleyen Nalan yakın dostunu masasına uğurladı.

Gece boyunca hayranlarına unutulmaz dakikalar yaşatan Of Aman Nalan üç saatlik performansını"Of Aman" şarkısıyla sonlandırdı.

