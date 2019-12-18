OEDAŞ yöneticilerinden Müdür Başyiğit'e ziyaret
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OEDAŞ yöneticilerinden Müdür Başyiğit'e ziyaret

Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. (OEDAŞ) İl İşletme Müdürü Kamil Uğur Mumcu İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit'i ziyaret etti.

18.12.2019 10:29 | Son Güncelleme: 18.12.2019 10:33
OEDAŞ yöneticilerinden Müdür Başyiğit'e ziyaret

Elektrik Dağıtım A.Ş. (OEDAŞ) İl İşletme Müdürü Kamil İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit'i ziyaret etti.


Ziyarette, Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören elektrik-elektronik teknolojisi alanı öğrencilerinin daha iyi eğitim almaları konusunda yapılabilecek çalışmalara ilişkin istişarelerde bulunuldu. Görüşmede İl Milli Eğitim Şube Müdürü İbrahim Sak ve İsmail Güven'de hazır bulundu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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