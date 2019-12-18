OEDAŞ yöneticilerinden Müdür Başyiğit'e ziyaret
Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. (OEDAŞ) İl İşletme Müdürü Kamil Uğur Mumcu İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit'i ziyaret etti.
Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. (OEDAŞ) İl İşletme Müdürü Kamil Uğur Mumcu İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit'i ziyaret etti.
Ziyarette, Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören elektrik-elektronik teknolojisi alanı öğrencilerinin daha iyi eğitim almaları konusunda yapılabilecek çalışmalara ilişkin istişarelerde bulunuldu. Görüşmede İl Milli Eğitim Şube Müdürü İbrahim Sak ve İsmail Güven'de hazır bulundu. - KÜTAHYA