OECD : Yapısal reformlar Türkiye'nin toparlanmasını destekleyecek
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OECD : Yapısal reformlar Türkiye'nin toparlanmasını destekleyecek

14.01.2021 16:43 | Son Güncelleme: 14.01.2021 16:46
OECD : Yapısal reformlar Türkiye'nin toparlanmasını destekleyecek

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Ülke Araştırmaları Direktörü Alvaro Pereira, OECD'nin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son zamanlardaki parasal sıkılaştırmasını memnuniyetle karşıladığını bildirerek, yapısal reformların Türkiye'nin toparlanmasını destekleyeceğini belirtti.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Ülke Araştırmaları Direktörü Alvaro Pereira, OECD'nin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son zamanlardaki parasal sıkılaştırmasını memnuniyetle karşıladığını bildirerek, yapısal reformların Türkiye'nin toparlanmasını destekleyeceğini belirtti.

Pereira, OECD'nin Türkiye hakkında her iki yılda bir hazırlanan "Ekonomik İnceleme Raporu'nun" çevrim içi sunumunu gerçekleştirerek, soruları cevapladı.

Türkiye'de Kovid-19 krizinde ilk reaksiyonun ekonomik faaliyetlerde keskin düşüş olduğunu hatırlatan Pereira, krizde Türk hükümetinin özellikle kamu bankalarıyla kredi teşviklerine odaklandığını kaydetti.

Peraire, "Riskler devam edecek ve ekonomik toparlanma kademeli olacak" ifadesini kullanarak, Türk ekonomisinin 2021'de yüzde 2,6 ve 2022'de ise yüzde 3,5 büyümesini öngördüklerini bildirdi.

"Türkiye'nin risk primi kasımdan sonra önemli ölçüde düştü"

OECD'nin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son zamanlardaki parasal sıkılaştırmasını memnuniyetle karşıladığını bildiren Pereira, sıkılaştırmanın makro ekonomi için önemli olduğunu kaydetti.

Pereira, Türkiye'nin risk priminin kasım ayından sonra önemli ölçüde düştüğüne dikkati çekerek, bunun kamunun ve şirketlerin finansman maliyetleri düşüreceğine vurgu yaptı.

Türkiye'nin kamu borcunun bazı ülkelerle kıyaslandığında düşük seviyede kaldığını anlatan Pereira, Kovid-19 krizinde ekonominin desteğe ihtiyaç duymasından dolayı kamu borcunun önemli ölçüde artmasının beklendiğini ifade etti.

OECD Ülke Araştırmaları Direktörü Pereira, ülkenin risk primini düşürmenin finans maliyetlerinin düşük kalması için önemli olduğunu anlatarak, dış borçların sürdürebilir olması için yeniden dengelemenin önemini vurguladı.

Batık krediler konusuna değinen Pereira, Kovid-19'un sebep olduğu sağlık ve ekonomik krize bağlı olarak çoğu ülkede olduğu gibi Türkiye'de de artabileceğine işaret etti.

"Yapısal reformlar Türkiye'nin toparlanmasını destekleyecek"

Merkez Bankası'nın yüzde 5 enflasyon hedefini hatırlatan Pereira, "Enflasyon hedefi gözden geçirilerek, hedefin güvenilirliği yeniden tesis edilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Pereira, Türkiye'nin oldukça girişimci bir nüfusa sahip olduğunu dile getirerek, borsada işlem gören şirketlerin sermaye maliyetlerin OECD'deki diğer ülkelere göre Türkiye'de yüksek olduğunun altını çizdi.

Türkiye dijitalleşmede OECD ortalamasının altında kaldığını kaydeden Pereira, OECD'deki ülkelere göre Türkiye'de dijital becerilerin zayıf kaldığına da dikkati çekti.

Pereira, Kovid-19 krizinde gelecek birkaç ayda hane halkını ve şirketleri desteklemenin gerekli olduğunu vurgulayarak, salgının ekonomik etkisinin sona ermesinin aşının uygulanmasına, kısıtlama önlemlerinin süresi ve kapsamına bağlı olacağını söyledi.

OECD Ülke Araştırmaları Direktörü Pereira, yapısal reformların Türkiye'nin toparlanmasını destekleyeceğini belirtirken Türkiye'ye toplumun refahını artırmak için bu reformlara odaklanması çağrısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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