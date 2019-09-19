OECD, Türkiye için 2019'da büyüme tahminindeki düşüşü geri çekti, yatırımların düştüğü uyarısı yaptı
OECD, Türkiye için 2019 yılındaki büyüme tahminindeki düşüşü geri çekti, yatırımdaki daralmanın sürdüğü uyarısında bulundu
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Türkiye ekonomisinin 2019 yılı için küçülme tahminini yüzde 2,6'dan, yüzde 0,3'e çekerken, bununla birlikte yatırımlardaki daralmanın sürdüğü uyarısında bulundu.
OECD geçici ekonomik görünüm raporu bugün yayınlandı. Buna göre, mayıs ayında Türkiye'nin Gayri Safi Yurt İçi Hasılasındaki büyümenin (GSYİH) 2019 yılında eksi yüzde 2.6 olacağı tahmininde bulunan OECD, bu kez ekonomideki daralmanın yüzde 0,3 olacağını öngördü. Euronews.com'da Görüntüle