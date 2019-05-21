Oecd: Türkiye'de 31 Mart Seçimleri Sonrası Ekonomide Belirsizlik Sürüyor

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün (OECD) yayınladığı 'Ekonomik Görünüm' raporuna göre Türkiye'de resesyonu da tetikleyen geçen yılki finansal şokun ardından alınan canlandırma ve teşvikler 2019 yılının başlarındaki ekonomik küçülmeyi yavaşlattı. Buna karşı 31 Mart yerel seçimleri sonrası yatırım ortamındaki belirsizliğin sürdüğüne dikkat çekildi.

Raporda ayrıca, tüketici ve yatırımcı duyarlılığının giderek artan belirsizlikten etkilendiği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle